Una mujer es trasladada al San Pedro tras caerse de un patinete eléctrico

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada, en la mañana de hoy, al Hospital San Pedro tras haberse caído de un patinete eléctrico, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 08:33 horas de hoy, un particular ha informado al Centro de Emergencias de la caída de una mujer que circulaba en patinete eléctrico en la calle Avenida Manuel de Falla número 2, de Logroño.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que, tras atender a la mujer en el lugar, la han trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro para su valoración.