Una mujer, trasladada al San Pedro tras ser atropellada en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada esta pasada tarde al Hospital San Pedro de Logroño después de haber sido atropellada en una calle de la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,37 horas de este jueves, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias del atropello a una mujer en la calle General Urrutia, a la altura del nº 77, en la localidad de Logroño.

Desde SOS Rioja se ha dado cuenta a Policía Local de la ciudad y se han movilizado igualmente a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

A consecuencia del accidente, la víctima, una mujer de la que no se facilitan más datos, ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.