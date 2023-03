Las mujeres protagonizaron casi el 53% de los actos públicos del Gobierno riojano en 2022

"Apostar por la igualdad es un beneficio para mujeres y hombres no solo en La Rioja, sino en España y en la UE"



LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres protagonizaron casi el 53 por ciento de los actos públicos de 2022 promovidos por el Gobierno riojano. Cifras que demuestran la apuesta del Ejecutivo regional por la igualdad que ha sido "una prioridad" desde el inicio de la legislatura. En palabras de la directora general, Emilia Fernández, ésta es "una riqueza que mejora la calidad democrática y la efectividad de los Gobiernos".

Así, ha subrayado, "apostar por la igualdad es un beneficio para las mujeres y los hombres no solo en La Rioja, sino en España y en la UE".

Emilia Fernández ha participado este miércoles junto con la directora general de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas, Cristina Peña, y el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel, para hacer un balance de las iniciativas en Igualdad promovidas por La Rioja en el marco de la Unión Europea. En concreto han destacado dos iniciativas "muy concretas" por el impacto que han producido como el programa 'Dónde están ellas' o la adhesión de La Rioja como 'lugar seguro para las mujeres' (#SafePlace4Women).

Haciendo un balance previo, Cristina Peña ha reconocido que "la apuesta del Gobierno de Andreu por la igualdad quedó patente desde el primer momento con la creación de una dirección general en esta materia y liderando en el ámbito europeo y Comité de las Regiones iniciativas que permitieran visibilizar a las mujeres y su representación política en gobiernos regionales y locales".

'UNA UNIÓN DE LA IGUALDAD'

Así se mostró, por ejemplo, durante el dictamen 'Una Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025' que lideró Concha Andreu. El documento, aprobado por el Comité de Regiones el 14 de octubre de 2020, realiza una serie de demandas y reivindicaciones para avanzar en la Igualdad de género en cinco ámbitos: Ni violencia ni estereotipos; Prosperar en una economía con igualdad de género; Igualdad en la toma de decisiones; La perspectiva de género en las políticas y el presupuesto y, por último, abordar la igualdad de género y acciones de empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.

El dictamen destaca el reconocimiento a la labor de los entes locales y regionales en las políticas de Igualdad o sus demandas para incorporar todas las formas de violencia de género a la lista de 'eurodelitos', integrar la perspectiva de género en los planes de recuperación y crear códigos de conducta para fomentar la presencia de mujeres en puestos de toma de decisión y liderazgo.

Además, como ha reconocido Cristina Peña, el dictamen ha tenido una notable repercusión en las instituciones europeas. Algunas de sus propuestas se han recogido en la Propuesta de Directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; la Propuesta de Directiva sobre Transparencia salarial; los Planes de Recuperación; y la iniciativa 'For More Women in Politics', del CdR.

Finalmente Peña ha querido agradecer el apoyo de Andreu a la igualdad pero "no solo de manera formal sino con resultados concretos".

COMPROMISO "DE TODAS LAS CONSEJERÍAS"

Por su parte, Emilia Fernández ha hecho un balance de los resultados de la iniciativa 'Dónde están ellas' que, en su tercer informe, destaca el dato de que las mujeres protagonizaron los actos públicos del Gobierno riojano en un 52,59 por ciento. "Una cifra superior a la del año pasado y que refleja ese compromiso de todas las Consejerías de realizar una foto fija en la que estén visibles las mujeres".

Así, ha desgranado, "de los 110 eventos, debates y conferencias públicas en 2022, estos contaron con 367 personas expertas; 193 mujeres y 174 hombres".

El programa 'Dónde están ellas' nació en marzo de 2018 dentro de la Oficina del Parlamento Europeo en España para visibilizar la presencia de las mujeres expertas en el espacio público en debates y conferencias sobre asuntos europeos al que el gobierno de Andreu se adhirió en febrero 2020.

#LUGARSEGUROPARALASMUJERES

Finalmente, Jorge Medel ha anunciado que el Gobierno de La Rioja, se ha sumado a la campaña #SafePlace4Women (#LugarSeguroParaLasMujeres) cuyo objetivo es concienciar y actuar sobre la violencia física y/o sexual que sufren las mujeres en Europa.

Para ello, se invita a las regiones y municipios a adoptar una resolución por la que se declaran como un 'Lugar seguro para las mujeres'.

En la resolución se incluyen un total de 12 compromisos que los municipios y regiones pueden implementar para mejorar la seguridad de las mujeres. Muchas de esas acciones ya están en marcha. Así, en el marco de la Ley contra la violencia de género de La Rioja, gran parte de los compromisos son ya una realidad como el apoyo de servicios especializados, la formación de profesionales y policías, los protocolos contra en materia de publicidad y medios de comunicación o contra la violencia de género digital que han colocado a La Rioja en la vanguardia en la lucha contra la violencia machista y que, con la adhesión a esta campaña, se ponen en valor.