Una multitudinaria concentración en Logroño se posiciona en contra de la guerra y el rearme

Concentración contra la guerra de Irán en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria concentración, convocada por el Foro Social de La Rioja, que se ha desarrollado frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, se ha posicionado en contra de la guerra y el rearme. Ha mostrado, además, su compromiso con la paz y mostrado su repulsa al "ataque imperialista en Irán".

Los concentrados portaban una pancarta central que decía 'Con mis impuestos, armas no". Además, había otras con frases como 'Esta Europa nos avergüenza' o 'No a la guerra'. Algunos de los presentes portaba carteles con lemas como 'Ante la barbarie de la guerra, educación social como herramienta. Construcción masiva'; 'Otan no, bases fuera'; o 'Yankees go home'. Además, se han coreado frases en contra de los ataques y contra la OTAN.

Antes de comenzar la protesta, Enrique Orduna, que ha actuado como portavoz del 'Foro Social de La Rioja' ha señalado que "hemos tenido que volver a hacer convocatorias que en su día se hicieron por el no a la guerra, a raíz del inicio de este ataque contra Irán por parte de otra potencia".

Ha asegurado que se trata de "una guerra totalmente ilegal, ilegítima e injustificable". "Obviamente no existe ningún motivo que justifique una guerra, pero en este caso es más evidente porque ni siquiera se ha intentado legitimar a través de una resolución del Consejo de Seguridad -de la ONU- ni a través de ningún otro medio"

Orduna ha señalado que "es una clara invasión totalmente ilegal de un país a otro y por tanto, estamos en contra de una guerra que es la agresión más grave, el acto más grave que puede cometer un país respecto a otro". Además, ha mostrado, para concluir, su solidaridad con el pueblo iraní.

"CRIMINALES DE GUERRA"

A continuación, se ha leído un comunicado en el que han criticado que "el Imperio recurre a las bombas cuando le fallan los argumentos". Han lamentado que "la madrugada del 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva militar coordinada contra el pueblo iraní, violando de forma flagrante la soberanía de un Estado, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Por ello, las organizaciones que componen el Foro Social de La Rioja han asegurado que "es una guerra de agresión ilegal, y sus responsables son criminales de guerra". Han señalado que "llevamos más de treinta años escuchando el mismo cuento que dice que Irán está a punto de tener la bomba nuclear; treinta años de propaganda para justificar sanciones, sabotajes y el asesinato de científicos". Si bien, han añadido, "es un engaño para justificar una masacre". Como con las armas de destrucción masiva en Irak en 2003.

"GEOPOLÍTICA, PETRÓLEO Y EXPANSIONISMO"

Desde la organización ven que las razones "reales" para el ataque son "la geopolítica, petróleo y expansionismo". Han indicado que Estados Unidos "es un imperio en declive que asiste con pánico creciente al ascenso de China, siendo Irán uno de sus principales proveedores de energía de Pekín, por lo que hundir a Irán es golpear a China".

Para Israel, los objetivos "son igualmente transparentes: eliminar al régimen iraní despeja el camino para su expansionismo criminal, el proyecto del 'Gran Israel', la anexión de Cisjordania y el Líbano, y la ejecución sin interferencias del genocidio en curso contra el pueblo palestino". Esta "no es una operación de seguridad, sino la liquidación de cualquier contrapeso que frene un proyecto colonial".

En el manifiesto han apuntado que "si los derechos de las mujeres iraníes importasen realmente a Washington y Tel Aviv, habrían intervenido en Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos o Pakistán, donde las mujeres tienen iguales o menores derechos que en Irán y donde, casualmente, los intereses occidentales están a salvo".

Por ello, desde el Foro han expresado "su solidaridad genuina con el pueblo iraní: sus mujeres que se rebelaron en las calles, sus sindicalistas, sus presos políticos, los activistas torturados y ejecutados por el régimen teocrático". "Precisamente porque las queremos libres, rechazamos las bombas que las están matando", han añadido.

ESPAÑA "DEBE IR MÁS LEJOS"

Por otra parte, han destacado que España ha dado "un paso en la dirección correcta, pero hay que ir más lejos". "No basta con no colaborar en un crimen: hay que liderar la resistencia contra él", han resaltado. La relación de España con la OTAN y con las bases estadounidenses "no es una alianza entre iguales es vasallaje", han apostillado.

Un Estado soberano "no aloja ejércitos extranjeros que deciden por su cuenta cuándo y cómo participar en guerras ilegales, y que amenazan con invadir esas bases si el país anfitrión se niega a ceder".

Por todo ello, han reclamado al Gobierno de España que "lidere el movimiento internacional por la paz; que impulse en todos los foros el cese inmediato de las hostilidades; que rompa los acuerdos que ceden Rota y Morón al ejército estadounidense e inicie el proceso de salida de la OTAN, organización al servicio del imperialismo y no de los pueblos; y que canalice recursos hacia la ayuda humanitaria urgente a los pueblos víctimas de las guerras".

Asimismo, han pedido que "no sólo deje de incrementar el gasto militar español, sino que lo disminuya, dedicando ese dinero a fines sociales y de solidaridad, puesto que la paz se construye con la justicia y el derecho y no con el uso de la fuerza".

Finalmente, a los gobiernos europeos les han exigido que "abandonen la cobardía y la complicidad; que exijan el cumplimiento inmediato de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu; que suspendan toda cooperación militar con Israel y Estados Unidos; y que apuesten por el derecho internacional como único instrumento legítimo de resolución de conflictos".