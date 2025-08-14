El Museo Vivanco de la Cultura y el Vino recibirá el 'Mazacote de Oro 2025' por su implicación con el arte

Alberite acogerá del 23 de agosto al 9 de septiembre la 45 edición de la muestra Mazacote de Barro y el 41 Memorial Emilio García Moreda - EUROPA PRESS

Alberite acogerá del 23 de agosto al 9 de septiembre la 45 edición de la muestra Mazacote de Barro y el 41 Memorial Emilio García Moreda

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Alberite acogerá del 23 de agosto al 9 de septiembre la 45ª edición de la Exposición de Pintura y Escultura 'Mazacote de Barro' del municipio así como el 41º Memorial del artista local Emilio García Moreda. Tradicionales actos que culminarán con la entrega del 'Mazacote de Oro 2025' al Museo Vivanco de la Cultura y el Vino de Briones por su labor e implicación con el mundo del arte.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado estas actividades junto a la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, y la concejala, María José Fernández. En primer lugar, Iturriaga ha querido destacar la figura de Emilio García Moreda, "un pintor que abrió las puertas a la abstracción y el camino hacia la contemporaneidad de la pintura riojana".

En segundo lugar, y poniendo en valor la "propuesta cultural variada y completa" de la exposición de Pintura y Escultura Mazacote de Barro, Iturriaga ha indicado que serán 25 los artistas que participen en ella. Entre ellas, "las hermanas Ausejo, de Alberite que han elaborado y realizado el Mazacote de Barro que será entregado a los participantes". Un galardón que representa "la primera obra que pintaron ellas a cuatro manos y define la manera en la que les gusta hacer el arte, con calma y de modo totalmente artesanal".

La exposición contará con obras de Juan Carlos Balanza, Carlos López Garrido, Demetrio Navaridas... pero también de Antonio Olarte, Larry Karlin o Diego Moreno. "En total, 25 artistas que van a estar en esta exposición que se celebrará en el Colegio Avelina Cortázar de Alberite".

Del Museo Vivanco, por su parte, ha destacado, "que es el mejor museo del vino del mundo" y está aquí "en La Rioja". "Un museo que fusiona de manera magistral el vino, el arte, la cultura y además con un importante carácter de Alberite".

DOS MURALES

El director general ha indicado que a estas actividades se unirá una acción paralela con la elaboración de dos murales. "Uno de ellos se creará de forma participativa con todos los jóvenes y personas de Alberite, dirigidos por el artista local Héctor Sáenz" y que se situará en las traseras del colegio.

El segundo, será realizado por Larry Karlin que, además, fue premiado con el Mazacote de Oro en el año 2023. También se ubicará en el entorno del citado colegio.

Con todo ello, finaliza, "estos días en Alberite se suman una gran exposición con un gran galardón merecido al Museo del Vino de Briones" y, por tanto, "animo a todos los riojanos a que paseen por Alberite, a que suban, que disfruten de la cultura y que disfruten de nuestros pueblos en estos días de verano".

DISCIPLINAS VARIADAS

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Esperanza García, ha explicado que en la exposición se podrán encontrar pinturas, collages, esculturas, arte digital, fotografía... todo ello realizado por artistas muy importantes.

También ha querido destacar la figura de la familia Vivanco "con raíces en Alberite" y que "siempre colaboran con el pueblo". En este caso, "nos van a ceder una obra de Dalila del Valle, titulada 'Reposando sobre Viñedos'".

Finalmente, la concejala, María José Fernández, ha indicado que, un año más, Alberite acoge estas iniciativas como pueblo que sigue manteniendo viva la llama de Emilio García Moreda, que encendió hace ya 45 años. Creemos y apostamos por la cultura y el arte como vía de desarrollo de la sociedad, y en especial de nuestro pueblo".

Sobre el Museo Vivanco, indica, "fusiona vino, arte y cultura en un espacio innovador y profundamente evocador. Está situado en Briones, muy unido también a nuestro pueblo, Alberite, y es un museo reconocido a nivel internacional".

Valora también su enfoque integral y multidisciplinar sobre la cultura del vino, que alberga una destacada colección con obras de distintos artistas, "entre ellas una de nuestro queridísimo Emilio García Moreda, titulada 'Amor de Taberna'".

Aparte de su valioso fondo permanente, el museo organiza exposiciones temporales que exponen diversas temáticas desde mitologías antiguas hasta el arte contemporáneo, ampliando así el diálogo entre el vino y la exposición artística. Un museo que incorpora bastantes recursos interactivos, audiovisuales y accesibles, que enriquecen la experiencia cultural de todos los públicos".

Representa "la unión entre el arte, tradición y vanguardia, al tiempo que promueve valores como la sostenibilidad, la educación y la innovación cultural", ha finalizado.