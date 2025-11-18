La música pop/rock riojana de los años 60 al 2000 será el eje central de la próxima edición del Foro Pepe Blanco

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una exposición titulada 'La Música Pop y Rock en La Rioja 1960-2000' será el eje central de la próxima edición del Foro Pepe Blanco de la Música Hispana que se completará en los próximos meses con la presentación del nuevo libro del compositor, músico y escritor, Jesús Vicente Aguirre, así como con diferentes charlas, conciertos y mesas redondas.

Así lo han presentado este martes el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, junto al promotor musical, Ignacio Faulín. La muestra, que se podrá ver desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 24 de enero de 2026 estará dividida en cuatro décadas y explicará la historia de la música pop en La Rioja hasta el comienzo del nuevo siglo, a través de los artistas que han dado voz a esta tierra.

Como ha destacado Faulín, se trata de dar visibilidad "a esas primeras décadas de una nueva música que venía del mundo anglosajón, sobre todo, de Estados Unidos e Inglaterra". Se incluye dentro de las actividades del Festival Actual y está realizada en colaboración con la Consejería de Cultura.

El promotor musical ha explicado que "La Rioja también se adaptó a este tipo de música. Así podremos ver los trabajos "de aquellos primeros chicos jóvenes que, con sus guitarras, emulaban lo que se escuchaba nacional e internacionalmente".

"Habrá muchos ejemplos de pop y rock pero también habrá canción de autor con Carmen, Jesús e Iñaki, un trío fundamental en la Transición, tanto desde el punto de vista social como preautonómico".

También tendrán cabida cantautores jóvenes que empezaron en los 90, como Elena Aranoa o Nacho Ugarte y muestras de folk.

Se trata, como ha dicho Carlos Fuentes, de seguir "reivindicando el papel de la música como parte de nuestra identidad cultural. La música nos acompaña y se adapta a los momentos históricos que vivimos y, por eso, esta edición cuenta con esta retrospectiva de la música riojana".

CONVERSACIÓN CON JESÚS VICENTE AGUIRRE

Además de la exposición, el formato habitual del Foro Pepe Blanco -que se realiza desde 2022- contará con la conversación con el compositor, músico y escritor Jesús Vicente Aguirre que presentará su nuevo libro 'De algunas cosas me acuerdo', editado por Pepitas de Calabaza. Será el 28 de noviembre, a partir de las 19,30 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

Por su parte, el 19 de diciembre a las 19,30 horas tendrá lugar la actuación del grupo 'Bass in a voice', en el Centro Cultural Caja Rioja La Merced. Una formación compuesta por los hermanos, Quique y Javier Alcalde y Manuel León. Desde Michael Jackson, Hendrix, Clapton y The Beatles hasta Los Secretos, U2 o Luis Armstrong, el trío llama a las puerta del rock, popl, soul, funk o jazz.

El viernes 2 de enero, a las 12,00 horas, el Centro Fundación Caja Rioja La Merced programa una mesa redonda sobre el pop y el rock de La Rioja de 1960 hasta los 2000 con cuatro de sus protagonistas, Fernando Ortiz de Urbina (The Black Rockers y Los Yankos), Rafael Ibarrula (Casablanca, Champán....), José Ignacio Foronda (Obras Públikas) y Dominego Robledo (Eba al Desnudo). Todas las sesiones son gratuitas hasta completar aforo.

Finalmente, el 4 de enero en la Sala Rever de Logroño, Eba al Desnudo ofrecerá un concierto.