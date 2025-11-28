La música como puente cultural en la UE a través de un recital lírico en el Centro Riojano de Madrid

Recital lírico en el Centro Riojano de Madrid organizado por Esther Herranz del PPE del Parlamento Europeo - PPE

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada Esther Herranz del Grupo PPE del Parlamento Europeo organizó este jueves, en el Centro Riojano de Madrid, un recital lírico con la intención de acercar la música y el alma e identidad europea a los ciudadanos. La soprano María Crespo, acompañada del pianista Jesús López y el escritor José María Muñoz Quirós, han sido los encargados de llevar la música y la interpretación a un salón de La Lengua con numerosos socios e invitados.

Bajo el lema 'Sueños, amores y destinos' los intérpretes han ofrecido un viaje lírico donde la voz femenina se ha convertido en espejo del alma con su luz, sombra, amor y destino. La eurodiputada ha agradecido la asistencia a un público entregado y ha indicado que la lírica y la música desempeñan un papel clave en la Unión Europea porque "actúan como puentes culturales capaces de unir a comunidades diversas en torno a valores compartidos".

Herranz ha explicado que, "a través de festivales, proyectos educativos y programas de cooperación cultural, estos lenguajes artísticos fomentan el diálogo intercultural, fortalecen el sentido de identidad europea y promueven la creatividad como motor de innovación social y económica. Además, la protección y difusión del patrimonio musical europeo contribuye a preservar tradiciones".

La eurodiputada organizará, también bajo el sentimiento de "alma europea" otro concierto en Madrid y en el Centro Riojano el mes que viene, en este caso será de villancicos con pureza flamenca con el cantante riojano Carlos Pérez Pascual.