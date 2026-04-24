El musicólogo Raúl Angulo participa este viernes en el ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio calceatense

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 24 de abril, tendrá lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada una nueva sesión del ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio calceatense "En torno al 25 de abril", organizado por la Asociación Ayuela.

Será el turno del musicólogo Raúl Angulo Díaz, quien presentará un archivo singular del siglo XIX, dentro del Fondo Musical Olave-Mateo de Santo Domingo de la Calzada a partir de las 20 horas; la entrada es gratuita hasta completar aforo.

El ciclo de conferencias finalizará el viernes 8 de mayo, con el ingeniero industrial y miembro de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Cantabria, José Ramón Suárez, quien hablará sobre la importancia del ferrocarril en los caminos de peregrinación como el de Santiago, con la conferencia titulada "Ultreia, Peregrino!: Caminos de Hierro hacia lo Sagrado".