'Muwi La Rioja Fest' toma medidas para "reducir el impacto sonoro" del festival

Comparecencia de prensa sobre el festival 'Muwi La Rioja Fest' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Muwi La Rioja Fest', que se desarrollará en el espacio Valbuena-Parque del Ebro, del 27 al 30 de agosto, en Logroño, ha trabajado por "reducir el impacto sonoro del festival, con medidas como el cambio de orientación de escenarios, reducción de horarios en la plataforma principal, distribución de altavoces, con una menos dispersión del ruido, y limitaciones acústicas acordadas con los diferentes artistas participantes en el festival", según ha indicado uno de sus promotores, José Luis Pancorbo.

Ha sido en una comparecencia de prensa que se ha llevado a cabo en el mismo lugar donde se va a desarrollar esta décima edición, en el que han participado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, el presidente de APIR, Miguel Ángel Muro, y el también promotor y director de MUWI La Rioja Music Fest, Rafa Bezares.

Han destacado que en su segundo año en el centro de la ciudad, el

festival ha querido mejorar la distribución de sus espacios para mejorar la experiencia del público y reducir las emisiones sonoras. El festival contará también como novedad con un nuevo espacio dedicado al nuevo folclore tan en boga en los últimos años. Los jardines del Parque del Ebro servirán para inaugurar las dos jornadas principales del festival, con los showcases del dúo cántabro Casapalma y el trío Jiménez con Jota.

Se podrá también disfrutar de una nueva edición del MUWI Market, en el que diferentes artistas y diseñadores presentaran sus creaciones en una de las actividades que más éxito tiene cada año. Por último, destacar el amplio wine bar en el centro del recinto, que sirve como referente para disfrutar de los vinos de Bodegas Olarra, wine partner del festival, y en donde se podrá degustar una amplia referencia de sus mejores vinos y una carta de cockteles con creaciones de Rubén Toribio, bartender de el 'Clandestino' de la capital logroñesa.

Bezares, por su parte, también las actividades paralelas que se desarrollan dentro de la programación del festival, "hoy miércoles contamos con la experiencia gastro-teatral de Esther Sanz, "A las mujeres de mi familia", en el palomar de la Casa del pozo y el maridaje de Kankel Cacao y vinos El Rayo Olarra Ed. Especial MUWI dirigida por el premio nacional de Pastelería, Juan Ángel Rodrigálvarez, en el Espacio Lagares.

Para este jueves se desarrollará uno de los platos fuertes de MUWI, el show 'The Wine Up Comedy', interpretado por Sheyla La la, y que se verá precedido por la cata 'A que sabe Rioja' impartida por Inma Benuzartea, ambas en el CCR". Ya en la jornada del fin de semana, "el festival se desplazará a Bodegas Olarra para disfrutar de visitas guiadas y degustación de sus vinos con dj en los jardines de sus instalaciones.

Así mismo el centro de la ciudad se llenará de música con la Street band 'Los Fugitivos' y las sesiones de djs en el Vermuwi de la zona Laurel, así como una visita guiada a los principales hitos del patrimonio vitivinícola de la ciudad".

Por último, ha destacado que "el Espacio MUWI Valbuena se transforma estos días en un espacio más accesible, con accesos y espacios reservados para las personas con movilidad reducida y una amplia zona verde de esparcimiento para todo el público que se acerque al festival".

Habrá también espacios reservados para acciones de sensibilización, como el proyecto REDOX de Cruz Roja, con una campaña informativa para la prevención del consumo de drogas y el consumo responsable de alcohol entre los jóvenes.

JORNADA SOLIDARIA

Un Punto Violeta con información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, también habrá visibilidad del movimiento "Acampada por Palestina La Rioja" y la habitual jornada solidaria del domingo, en el que se dará visibilidad a APIR (Asociación Pro Infancia de La Rioja), que desarrollará talleres infantiles y a la que se dedicará parte de la recaudación.

El presidente de APIR ha resaltado "la importancia de eventos como MUWI para difundir el trabajo de la asociación, en una colaboración que cumple ya 8 años y en el que a través de las distintas acciones que realizan en el festival dan a conocer su trabajo a todo el público asistente".

Sáinz ha destacado que "el festival desarrolla una completa agenda de acciones vinculadas al vino y al patrimonio de Logroño. La ciudad se ha convertido en un referente de turismo enogastronómico internacional, y eventos de la talla de MUWI ayudan a la proyección de la ciudad, convirtiéndola en destino de un turismo de calidad con ganas de vivir experiencias en torno a la cultura y el vino".

"Para Logroño es un orgullo poder celebrar el 10º aniversario de MUWI, un festival que ha crecido y se ha hecho un hueco en el calendario nacional de festivales y que siempre ha tenido muy presente su ADN logroñés y riojano", ha destacado.

Esta 10ª edición de MUWI cuenta con un potente cartel de artistas referentes de la escena nacional como Sidonie, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Ginebras, ETS, la Milagrosa, Queralt Lahoz o Depedro, que llenarán con su música el amplio Espacio Valbuena.

La venta de entradas y abonos continúa a un buen ritmo y se pueden adquirir en www.muwi.es. Precisamente, Pancorbo ha señalado que habrán pasado por las diferentes ediciones más de 25.000 personas, la mitad de ellas de fuera de La Rioja.