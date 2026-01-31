MUWI La Rioja, finalista como 'Mejor Programación Cultural' en los Iberian Festival Awards 2026 - SOL DE INVIERNO

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Fest ha sido seleccionado como finalista en la categoría 'Mejor Programación Cultural' en los Iberian Festival Awards, galardones internacionales que reconocen la excelencia y la innovación de los festivales de música de España y Portugal. El festival riojano vuelve a situarse de esta forma entre los grandes eventos culturales de la Península Ibérica gracias a una propuesta artística que une música, vino, gastronomía y patrimonio.

Esta nominación, seleccionada por un jurado profesional, supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado por MUWI La Rioja Fest en su apuesta por una programación diversa, cuidada y con fuerte arraigo territorial, que combina a los mejores artistas nacionales con una amplia oferta de actividades culturales y experienciales vinculadas al vino, la gastronomía y el patrimonio vitivinícola de la ciudad de Logroño.

Uno de los ejes fundamentales de esta propuesta cultural, gracias a la colaboración de Bodegas Olarra, es su apuesta por brindar al público una experiencia enoturística de primer nivel, con un programa de actividades en las que destacan visitas guiadas a bodega, catas de los diferentes vinos El Rayo-MUWI, espectáculos de palabra maridados con vino o rutas guiadas a los principales hitos relacionados con la historia vinícola de la ciudad: CCR, Espacio Lagares, Calado San Gregorio.

MUWI completa su programación con un amplio abanico de actividades al margen de su cuidada propuesta musical, como talleres infantiles, exposiciones, djs y conciertos itinerantes en la Zona Laurel o su consolidado MUWI Market, en donde jóvenes diseñadores y artesanos riojanos exponen y venden sus diseños.

Desde su creación, MUWI La Rioja Fest se ha consolidado como un evento singular dentro del circuito de festivales, destacando por su integración en la ciudad y por su capacidad para conectar la música con el territorio y su cultura del vino.

La categoría 'Mejor Programación Cultural' pone en valor precisamente esta visión transversal, que entiende el festival como un espacio de encuentro entre distintas expresiones culturales. El festival ya se alzó con este premio en la edición de 2024 celebrada en el Granada.

"UN ORGULLO ENORME"

"La nominación como finalistas en los Iberian Festival Awards es un orgullo enorme para todo el equipo y un impulso para seguir creciendo sin perder nuestra esencia", señalan desde la organización del festival. "Es también un reconocimiento al apoyo del público, de las Instituciones, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño, y de patrocinadores clave como Ibercaja o Bodegas Olarra entre otros, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo y la personalidad del festival".

Los Iberian Festival Awards se han convertido en una de las principales referencias del sector a nivel peninsular, reuniendo a los festivales más destacados en múltiples categorías. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 14 de marzo en las Islas Azores (Portugal) y contará con la presencia de profesionales de la industria musical y cultural.

DÉCIMA EDICIÓN

Desde la organización recuerdan que el festival celebrará su 10ª edición del 27 al 30 de agosto en el Espacio MUWI-Valbuena y que ya se ha avanzado parte del cartel de artistas, entre los que se encuentran figuras de la talla de La M.O.D.A., Sidonie, Sanguiijuelas del Guadiana o Depedro, entre otros.

Los abonos están disponibles en su página web www.muwi.es al precio de 73 euros.