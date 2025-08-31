Nace el proyecto 'Gira en plazas', cuatro conciertos en cuatro pueblos riojanos elegidos por votación popular

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo proyecto 'Gira en Plazas' busca devolver la música y la cultura a los espacios públicos de nuestros pueblos, reforzando de esta manera el espíritu comunitario y luchando contra la despoblación a través de la participación ciudadana.

'Gira en Plazas' es una idea de Cencerro Producciones, con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Este proyecto surge para revitalizar la vida rural y demostrar que las plazas, los parques y los espacios abiertos pueden volver a ser lugares de encuentro, música y comunidad, preservando las tradiciones y conectándolas con nuevas propuestas artísticas.

La campaña arranca con una llamada a todos los municipios de La Rioja. Las localidades interesadas ya pueden inscribirse para acoger uno de los conciertos de la gira en sus plazas.

En esta primera edición, se celebrarán cuatro conciertos en cuatro pueblos de La Rioja, convirtiendo sus plazas en escenarios de encuentro y vida cultural.

El objetivo es claro: que la cultura fluya en el medio rural, ofreciendo oportunidades tanto a los habitantes de las localidades como a los artistas, que tendrán la ocasión de llevar su música a un entorno nuevo y cercano.

El público tiene un papel fundamental en este proyecto. Por ello se ha abierto una votación popular online donde cualquier persona puede elegir los pueblos y a los artistas que formarán parte de esta primera gira. Las votaciones ya se pueden realizar a través de www.cencerro.es/giraenplazas

Cencerro Producciones es la empresa creadora y promotora del Festival Sierra Sonora, una propuesta cultural innovadora que ha logrado posicionarse como referente en el ámbito de la cultura rural en España.

Con sede en La Rioja, esta productora ha apostado por un modelo de festival descentralizado y sostenible, que se desarrolla en Viniegra de Abajo, una de las joyas naturales de la sierra riojana, a lo largo de todo el año.