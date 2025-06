Nace el refresco cien por cien riojano 'Mostea' que revoluciona la uva sin una gota de alcohol; Mosto con gas y nada más

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

"En una tierra donde el vino lo es todo, nacida del corazón de los viñedos riojanos, llega una bebida que pretende renovar la relación con un viejo conocido: el mosto". La innovación se llama 'Mostea' y es tan sencilla como sorprendente, "mosto con gas y nada más".

"Solo uva, burbuja y una idea muy clara: cero alcohol, sin complicaciones y sin aditivos", explican los creadores del proyecto, los riojanos Miguel Lucea y Elsa Ruíz.

Esta iniciativa está enmarcada dentro de la convocatoria Iniciativas Emblemáticas para el Reto Demográfico de 2025 y será a finales de junio de este mismo año que ya se podrá probar, tal y como informan en una nota de prensa.

ORÍGENES

'Mostea' nace del los orígenes más humildes de la uva. De su propio zumo. Ese mosto que siempre ha formado parte del ciclo agrícola y cultural de La Rioja, pero que con el paso del tiempo ha caído en el olvido.

Hoy, en plena transformación de los hábitos de consumo y en un contexto global en el que las bebidas sin alcohol ganan protagonismo, este refresco "quiere reivindicar su lugar con una propuesta actual, rural y saludable".

La historia comienza en el viñedo. En esas cepas que durante todo el año han trabajado para ofrecer su mejor fruto en septiembre. El proceso es tan natural como respetuoso: se seleccionan cuidadosamente los racimos, se prensa el mosto en frío para mantener todas sus propiedades y se obtiene un jugo sin fermentar, sin modificar, con toda la esencia de la uva.

"BURBUJA FINA Y VIVA"

A ese mosto, se le añade una burbuja fina y viva, una chispa elegante que transforma la experiencia en boca y convierte esta bebida en una alternativa refrescante y sofisticada.

Como explican sus creadores: "Nos preguntamos: ¿y si hiciéramos un refresco 100% riojano?. ¿Y si usáramos nuestras uvas para algo más que vino?". El vino es cultura, sí, pero también lo es la uva. ¿Por qué no aprovecharla para hablarle a un público que busca algo distinto?".

Y así nació la idea de 'Mostea'. Una bebida pensada no solo para quienes no beben alcohol, sino también para quienes desean nuevas formas de disfrutar del día a día. Una alternativa que conserva el alma del viñedo y del trabajo de miles de personas que, generación tras generación, han hecho de La Rioja la tierra con nombre de vino. Pero Mostea no es solo una bebida.

APUESTA POR EL ENTORNO Y LA PRODUCCIÓN LOCAL Y RURAL

Es también una apuesta por el entorno, por la producción local, rural y por el futuro de los viñedos. En un momento en el que el consumo mundial de vino ha caído de manera sostenida, propuestas como esta ofrecen una salida innovadora y sostenible, capaz de diversificar la producción y conectar con nuevas generaciones de consumidores.

'Mostea' se presenta así como una bebida pionera, que recupera el valor del mosto y lo proyecta hacia el presente con una imagen renovada: joven, rural y en lata. Algo diferente, natural, con raíces profundas y una burbuja ligera, que busca abrirse camino tanto en el mercado local como en otras regiones donde el interés por lo saludable, lo auténtico y lo sin alcohol va en aumento.

"Y es que a veces, lo más evidente es lo más revolucionario. Y en una tierra donde todo gira en torno a la uva, era cuestión de tiempo que alguien la volviera a mirar con otros ojos. Es el momento de pasarte a Mostea", afirman.