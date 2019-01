Nagore lamenta que el Gobierno central "haya dado la espalda a las necesidades de La Rioja en política hidráulica"

Publicado 18/01/2019 13:02:38 CET

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, ha lamentado que el Gobierno de España "haya dado la espalda en este 2019 a las necesidades que le ha manifestado el Gobierno de La Rioja en materia de política hidráulica", en lo referente a lo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.

Íñigo Nagore ha asegurado que "no es cierto" que se atiendan "como se ha dicho por parte del delegado del Gobierno" las peticiones de La Rioja porque "queda demostrado que muchas de esas peticiones se han quedado sin reflejo presupuestario".

El consejero señala que "son presupuestos que no incluyen nada nuevo que no hubiera estado ya programado". Así, ha detallado que, por ejemplo, en obras de regulación "solo aparece la finalización de las obras de Soto Terroba" pero "no existe cuantía suficiente para que se cumplan las inversiones previstas en la declaración de impacto ambiental como un dique de cola en el embalse para garantizar una lámina de agua próxima al municipio de Terroba". Una reclamación "hecha reiteradamente pero a la que no se le dedica ni un euro".

Además, ha continuado, "no se presupuesta nada para las actuaciones en el marco del Plan Nacional de Calidad de las Aguas para La Rioja. "Estamos reclamando que, en este año 2019, el estado incluya como inversiones el tanque de tormentas del Cidacos para recoger aguas pluviales, pero tampoco se ha incluido al igual que la ejecución de las obras del emisario del bajo Iregua".

En materia de regadíos, "hemos reclamado una obras que consideramos "fundamentales" como es la creación de "una balsa de regulación en el canal del margen izquierdo del Najerilla por importe de 2 millones de euros para la posterior modernización de los canales" que "todo el mundo, incluso el PSOE, reconoce su importancia para solucionar los problemas de riego en tiempo de escasez, pero tampoco hay nada".

El consejero ha lamentado que "tampoco se dedica nada" a la modernización del regadío de San Asensio y tampoco en ACUAES, "donde no se ha incluido ninguna partida paras las obras pendientes de abastecimiento supramunicipal del Oja". En este sentido, ha indicado, "tenemos que realizar, por ejemplo, el ramal de Cirueña y Hervías o el de San Vicente".

Por lo tanto, ha insistido Nagore "son reclamaciones concretas que no se han atendido y parece que el Gobierno central quiere que pasemos el 2019 en blanco".

Así las cosas, ha finalizado, "nos sentimos bastante decepcionados porque teníamos la palabra del Ministerio de Transición Ecológica de que se iban a incluir algunas de estas obras pero hemos sido ignorados y estos presupuestos no son los que se merece La Rioja".