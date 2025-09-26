Nájera acoge este domingo el XIV Festival del Pimiento Riojano

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Nájera será este domingo, 28 de septiembre, el escenario del XIV Festival del Pimiento Riojano, un evento consolidado en el calendario gastronómico riojano que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos de nuestra huerta.

A partir de las 12 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar del auténtico pimiento riojano asado al horno de leña, un producto que cuenta con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP), que garantiza su origen y calidad.

El festival contará con degustaciones, venta directa de pimientos y música en directo, creando un ambiente festivo y participativo que pone en valor la riqueza gastronómica de La Rioja, así como la tradición y el trabajo de nuestros agricultores.

Desde el Ayuntamiento de Nájera se invita a toda la ciudadanía y visitantes "a participar en esta jornada tan especial que une gastronomía, cultura y convivencia en torno a un producto de referencia de nuestra tierra".