Plataforma Digital Nájera - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera lanza la Línea Verde, un canal digital para que los vecinos comuniquen incidencias urbanas. La plataforma, de carácter totalmente gratuito, permitirá a cualquier ciudadano notificar las incidencias relacionadas con la limpieza, los residuos o el alumbrado público, de manera rápida, sencilla y en cualquier momento del día.

Con esta iniciativa, el consistorio najerino da un paso más hacia una gestión municipal más cercana, ágil y transparente, ofreciendo a sus vecinos una vía directa de comunicación con los servicios municipales a través de Internet.

La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet a través del enlace najera-valorizasm.hub.arcgis.com y no requiere ningún tipo de registro ni instalación.

CATEGORÍAS DE INCIDENCIAS

Los ciudadanos podrán notificar incidencias en las siguientes categorías:

Limpieza Viaria Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Problemas en la Vía Pública Problemas de Alumbrado Público Problemas relativos a Zonas Verdes

Con la Línea Verde "queremos que cualquier vecino de Nájera pueda comunicarnos una incidencia en el momento en que la detecte, desde su móvil o desde casa, sin trámites. Nuestro compromiso es atender cada notificación con la mayor celeridad posible y mantener informado al ciudadano del estado de su gestión".

¿CÓMO FUNCIONA?

El proceso es muy sencillo: 1. Acceder a la plataforma desde el enlace oficial.

2. Seleccionar la categoría de la incidencia.

3. Describir el problema y, si se desea, adjuntar una fotografía o indicar la ubicación exacta.

4. Enviar la notificación. Los servicios municipales recibirán el aviso de forma inmediata.

El Ayuntamiento de Nájera anima a todos los vecinos a hacer uso de este nuevo servicio y a difundirlo entre familiares y amigos. Cada incidencia comunicada contribuye a mejorar la calidad de vida en nuestro municipio.