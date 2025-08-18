Nalda celebra este lunes el 'Día de los Gallos'

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Nalda celebra este lunes, 18 de agosto, en el marco de sus fiestas patronales 2025, uno de sus días grandes, el 'Día de los Gallos'. Una jornada para la que se ha organizado además un buen número de actividades.

El origen de la carrera, explican desde el Ayuntamiento de Nalda e Islallana, "viene de una historia de varios siglos y en la actualidad atrae a multitud de público y cada vez a más jinetes y caballos que siguen potenciando esta tradición que forma parte de la cultura y la identidad de Nalda".

El ganador de la carrera recibirá un premio dotado con 400 euros y el trofeo acreditativo. Y, los participantes, añade el Ayuntamiento, están invitados a la cena de los Gallos en el Polideportivo. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 18,00 h de este lunes en el propio campo de fútbol de Nalda.

Además, el Ayuntamiento de Nalda e Islallana ha organizado una carrera infantil con la colaboración de la granja escuela. También por El Carrascal, la exhibición de doma de caballos y la carrera tradicional (en el campo de fútbol). Además se celebrará a las 21,00 horas la tradicional cena popular de pollo que reúne a más de 800 personas en el polideportivo municipal.

En 2024 fueron más de 1.000 personas las que participaron en la Jornada de los gallos y sus actividades.

Desde el Consistorio afirman que "el 18 de agosto es una de nuestras fechas más importantes ya que los gallos suponen todo un símbolo para Nalda y entre todos hemos conseguido mantener la esencia de esta tradición, modernizada y adaptada a los nuevos tiempos".

El Ayuntamiento de la localidad ha finalizado "invitando a todos los riojanos y visitantes a disfrutar de este bonito y completo día que tanto caracteriza y proyecta Nalda, así como a impregnarse de esta tradición".