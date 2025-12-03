La Navidad llega a todos los barrios de Logroño con un completo programa de Ayuntamiento y asociaciones vecinales

La Navidad llega a todos los barrios de Logroño con un completo programa organizado por Ayuntamiento y asociaciones vecinales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad llegará a todos los barrios de Logroño gracias a un completo programa de actividades desarrollado por el Ayuntamiento de Logroño y las asociaciones vecinales de la ciudad.

La concejala del área de Participación Ciudadana, Leonor González, y el concejal de Coordinación de Distritos, Ángel Andrés, han detallado esta mañana las actividades previstas, acompañados por representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja y por miembros de la asociación Urban Knitting Logroño.

"Gracias a esta estrecha colaboración que mantenemos con las asociaciones vecinales, la magia y el ambiente navideño van a estar presentes en cada rincón de nuestra ciudad con actividades para toda la familia", ha destacado Leonor González.

"No van a faltar las tradicionales y esperadas visitas del Paje Real, para que los niños y niñas puedan entregar sus cartas, y también Papá Noel y los Reyes Magos visitarán nuestros barrios. Además, tendremos actividades culturales, espectáculos, talleres, degustaciones, hinchables... En definitiva, una amplia programación navideña que va a permitir disfrutar de esta época navideña en cada barrio", ha añadido.

Por su parte, Ángel Andrés ha puesto en valor "el esfuerzo y dedicación que los representantes vecinales ponen cada Navidad, junto a los técnicos municipales, para que este programa de actividades pueda llevarse a cabo, siempre con gran éxito de participación".

Una de las primeras actividades que se desarrollarán tendrá lugar en el propio Ayuntamiento. Así, gracias a la asociación Urban Knitting Logroño, el conocido 'ruedo' de la planta baja del Consistorio (donde se ubica el servicio de información 010) contará con un árbol de Navidad muy especial, hecho de ganchillo, que alcanzará los 3 metros de altura.

Este árbol podrá admirarse desde este viernes, 5 de diciembre, poco antes de que, en la propia plaza del Ayuntamiento, se inaugure el belén monumental.

Los distintos barrios de la ciudad recibirán la visita de los pajes reales, que recogerán las cartas de las niñas y niños que lo deseen. Quienes entreguen estas misivas participarán en el tradicional concurso que premiará las cartas más solidarias.

También Papá Noel y los Reyes Magos recorrerán distintos puntos de la ciudad durante estas semanas navideñas.

Además, el programa de actividades incluye talleres creativos, música, degustaciones, actividades deportivas entre las que destaca la Trail nocturna al Monte Cantabria, hinchables, celebración de las campanadas, escape Street navideño, sorteos, decoración del árbol y visita al belén, etc.

Y otra de las citas tradicionales será el tradicional reparto del roscón solidario a cargo de la Federación de Asociaciones Vecinales, el día 5 en el Ayuntamiento de Logroño, a partir de las 12 horas.

'NAVIDARTE'.

Otra de las propuestas destacadas de este programa navideño en los barrios será la iniciativa 'Navidarte', organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, y que incluirá los siguientes espectáculos:

20 de diciembre. 18:00 horas. Espectáculo de cuentacuentos 'Déjate de cuentos'. Asociación Vecinal El Carmen.

26 de diciembre. 18:00 horas. Espectáculo de magia 'No me ayudes más'. Asociación Vecinal Cascajos.

27 de diciembre. 17:00 horas. Espectáculo de cuentacuentos 'Déjate de cuentos'. Asociación Vecinal San Antonio.

28 de diciembre. 12:00 horas. Taller creativo navideño 'Crea tus Reyes Magos de poliespán'. Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas.

28 de diciembre. 13:00 horas. Espectáculo de cuentacuentos 'Los pasteleros mágicos de la Navidad'. Asociación Vecinal Los Lirios.

30 de diciembre. 17:00 horas. Espectáculo de magia 'No me ayudes más'. Asociación Vecinal El Arco.