Los niños diputados se comprometen a no quedarse "callados" si se discrimina a alguna persona o animal

Publicado 16/04/2019 13:36:47 CET

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

"No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena"; es la frase de Martin Luther King que, hoy, ha hecho a un pleno parlamentario compuesto por niños de sexto de Primaria comprometerse a no quedarse "callados ante una situación de discriminación hacia cualquier persona o animal".

La frase de Luther King la ha llevado al pleno la diputada María García Galán, del CEIP Eduardo González Gallarza (de Rincón de Soto); pero ha sido Pablo Fernández, del mismo centro, el que ha defendido la necesidad de no quedarse callados ante las discriminaciones.

García ha defendido la igualdad de género, con iguales trabajos e iguales sueldos; la igualdad de raza, porque "en el mundo hay gran variedad de personas"; la igualdad animal, ya que "son seres vivos como nosotros y tienen los mismos derechos a vivir en libertad"; y la igualdad de todas las personas; así como la igualdad de los niños.

En este último sentido, Fernández ha proclamado: "Como ya saben, en nuestra sociedad la voz de los menores no suele ser escuchada, cosa que no nos parece justa".

Ha añadido que les gustaría cambiar la proposición 'por', de trabajar por ellos, por 'con', de trabajar con ellos; y ha propuesto que en las webs institucionales haya un hueco para sus ideas.

La presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, le ha recogido el guante y ha dicho, al cerrar el pleno, que iba a "intentar" poner en la página web de la Cámara riojana un "buzón" para sus sugerencias.

En total, los niños han votado tres compromisos entre doce que habían propuestos todos ellos. Tras no quedarse callados ha salido elegido "no discriminar a las personas por su religión, raza, idioma, sexo, etcétera..."; y en tercer lugar: "A respetar a los adultos y, también, a pedir el respeto hacia nosotros".

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Alberto Bretón (que estrena cargo), y el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, han participado en el acto 'Diputados por un Día', organizado por Aldeas Infantiles SOS España.

En el acto también han participado la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, el vicepresidente de aldeas Infantiles SOS España, Javier Fresneda.

Los protagonistas han sido alumnos representantes de los colegios Eladio del Campo Íñiguez, de Murillo de Río Leza y Eduardo González Gallarza, de Rincón del Soto; 22 diputados elegidos democráticamente, y catorce que han acudido de grupo, de los 1.400 que han participado en el programa.

Durante este curso, catorce centros educativos riojanos han participado en el programa pedagógico 'Abraza tus valores', con el objetivo de que los escolares reflexionen sobre valores humanos esenciales con la finalidad de promover su pensamiento crítico y ayudarles a ser mejores personas y ciudadanos más responsables.