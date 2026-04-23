Nordis Servicios Integrales Correduría de Seguros, premiada en el sorteo de ADECOR con una obra del artista Xapata_art - FER

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Corredores de Seguros de La Rioja, (ADECOR) integrada en la FER, como suele ser tradicional cada año, ha sorteado entre sus asociados una obra pictórica de un artista riojano. En esta ocasión, el autor es Xapata_art y ha correspondido a Nordis Servicios Integrales Correduría de Seguros, S.L.

El título de la obra es 'Explosionando Cameros' con una técnica de pintura acrílica sobre lienzo (90x116 cm). La obra ilustra el calendario 2026 de la Asociación de Corredores de Seguros de La Rioja (ADECOR).

Carlos Gómez, director técnico de Nordis Servicios Integrales Correduría de Seguros S.L., ha recibido la obra pictórica de manos del presidente de ADECOR, Fernando Madorrán y director Territorial de Surne, Fernando López Esteban. Precisamente, Surne Seguros y Pensiones patrocina por cuarta vez la iniciativa de ADECOR

Con esta iniciativa, la Asociación y Surne Seguros y Pensiones manifiestan su compromiso con el fomento y divulgación de obras pictóricas de artistas riojanos, a través de diferentes espacios naturales y del patrimonio artístico, cultural e histórico de nuestra Comunidad Autónoma.