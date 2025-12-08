Noviembre fue un mes cálido y húmedo en La Rioja

Archivo - Paragüas, lluvia en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de noviembre fue en La Rioja cálido en temperaturas y húmedo en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de noviembre pasado tuvo un carácter cálido en general en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de -0,4 grados en Valdezcaray, y de +1,6 grados en Arnedo, con un promedio regional de +0,7 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 7,5 grados.

De este modo, se situa decimoctavo entre los noviembres más cálidos desde el año 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 9,7 grados, mientras que en el pasado noviembre, se registraron 10,6 grados, es decir, una anomalía de +0,9 grados, y carácter cálido.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de noviembre en la comunidad fue húmedo, especialmente en el valle.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 128% con respecto a las normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 108%, en Anguiano-Valvanera, y del 155%, en Logroño-Aeropuerto.

Así, de acuerdo con estos datos, el mes pasado se sitúa decimoséptimo en el ranquin de los noviembres más húmedos desde el año 1961.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 46,6 mm, mientras que, en el pasado octubre, el valor medio ha sido de 72 mm, lo que supone una anomalía de 25,4 mm y un porcentaje del 155 por ciento, con lo que en este caso, se considera húmedo.