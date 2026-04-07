Una nueva Auditoría revela que al menos 3 altos cargos del SERIS percibieron retribuciones indebidas también en 2024

La diputada del PSOE riojana, María Somalo. - PSOE LA RIOJA

Los socialistas no descartan pedir una Comisión de Investigación e incluso interponer denuncias en los órganos pertinentes LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha desvelado los resultados del nuevo Informe de Auditoria y Supervisión Continua del SERIS del ejercicio económico 2024 que "de nuevo, como en 2023" demuestra que al menos tres altos cargos del Gobierno de La Rioja y del SERIS "percibieron retribuciones indebidas por realizar actividades extraordinarias (como guardias) para las que no están habilitados por ninguna normativa".

Ante ello "y ante el fin de la paciencia" de los socialistas no descartan solicitar una Comisión de Investigación en el Parlamento de La Rioja para ver "el verdadero alcance de esas retribuciones y de estas denuncias" y también valoran interponer las correspondientes denuncias en otros ámbitos, como el Tribunal de Cuentas u otros organismos cercanos a la vía judicial.

Así lo ha anunciado este martes la diputada del PSOE riojana, María Somalo, y exconsejera de Salud en la anterior legislatura. Somalo ha vuelto a criticar así "la opacidad" con la que se trabaja en el Gobierno riojano" que se enfrenta "a una falta administrativa muy grave".

DESDE NOVIEMBRE DE 2023

Como ha recordado desde noviembre de 2023, el PSOE lleva anunciando la actividad extraordinaria y retribuciones que están recibiendo altos cargos del Gobierno riojano y del SERIS, como por ejemplo el exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, y al menos otros dos cargos más que "realizaban una actividad extraordinaria, cobrando retribuciones indebidas al ser incompatibles con sus cargos".

"Ya se concluyó que en el año 2023, el ahora exgerente cobró más de 12.000 euros indebidos" pero también la actual gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Begoña Ganuza, que pudo percibir más de 3.000 euros y Gustavo Ossola -que fue director de Atención Hospitalaria del SERIS- pudo recibir más de 14.000 euros.

Tras ello, la semana pasada el PSOE recibió la auditoria de 2024 en la que se sigue indicando que "de nuevo han seguido percibiendo retribuciones indebidas". En concreto, Álvarez percibió en enero, febrero y marzo de 2024 -hasta que fue destituido en el cargo- "10.011 euros de más".

La Auditoría repite que es "indiscutible" que estas personas pudieran realizar "ningún tipo de actividad pública y privada remunerada siempre que ocupen otros cargos". Por ello y a pesar de que dos informes del Gobierno riojano dicen que "no hay retribuciones indebidas ni incompatibilidad, la Auditoría externa sí que reitera que resulta indiscutible la incompatibilidad".

Somalo también ha recordado que la actual consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, dictó una orden en noviembre de 2023 -cuando el PSOE comenzó a denunciar estos hechos- para habilitar a estos altos cargos del Gobierno a realizar actividad extraordinaria "si había necesidades acuciantes" pero "independientemente de esa orden" la Auditoria dice "que en 2024 estas personas han seguido percibiendo retribuciones que exceden a la cuantía señalada en las leyes de presupuestos".

Ante ello y aunque no tienen los datos oficiales, estiman desde el PSOE que "Ossola percibió en 2024 más de 34.000 euros de forma indebida y Ganuza unos 20.500 euros, como mínimo".

EL GOBIERNO RIOJANO "SABE LO QUE HAY"

A pesar de esta situación, el PSOE asegura que el Gobierno de La Rioja "sabe lo que hay" y aún así "los ha mantenido en el tiempo y quiere dar apariencia de legalidad a algo que no lo es. Hacen caso omiso a las conclusiones de la Auditoría y siguen permitiendo estos cobros".

Por tanto la "situación es grave" pero más lo es que "aquellos que tienen la competencia para abrir expedientes sancionadores y depurar responsabilidades no hagan nada. Solo tenemos la callada por respuesta y tampoco les han pedido que devuelvan el dinero. No sabemos qué ha hecho el Gobierno de La Rioja para reparar o para evitar ese cobro".

"Perciben retribuciones indebidas con la connivencia total del Gobierno riojano", ha lamentado Somalo. "Es lo mismo que si nos enterásemos de que, por ejemplo, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, estuviese dando clases en la universidad y percibiera retribuciones".

Finalmente, indica la socialista, "si el Gobierno riojano no tuviera nada que ocultar nos facilitaría la información y las nóminas pero está claro que hay algo que no quieren que veamos".