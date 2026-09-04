Nueva campaña de hidrolimpieza de aceras en Calahorra durante el mes de septiembre

Campaña de hidrolimpieza acera - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa adjudicataria de la limpieza viaria de Calahorra, FCC Medio Ambiente SAU, ha comenzado, esta mañana en el paseo del Mercadal, una nueva campaña especial de hidrolimpieza de las aceras y espacios públicos de varias zonas de la ciudad. El objetivo es reforzar las labores de limpieza y mantenimiento de las principales calles de Calahorra tras la celebración de las fiestas patronales.

Los trabajos se llevarán a cabo durante todo el mes de septiembre de forma progresiva para actuar en diferentes aceras y mejorar su estado de limpieza tras el incremento de uso y afluencia registrado durante las fiestas. La hidrolimpieza consiste en la utilización de agua a presión para realizar una limpieza más profunda de aceras y pavimentos, permitiendo eliminar suciedad acumulada, manchas, restos y otros residuos que no siempre pueden retirarse mediante las labores habituales de barrido y limpieza.

Esta campaña va a actuar principalmente en el paseo del Mercadal, incluido el pasaje de la calle Paletillas; las calles General Gallarza,

Bebricio, Paletillas, Grande, Santiago, Sol, Teatro, Cavas, José María Adán y Mártires; la avenida del Pilar; las plazas Europa y El Raso; y el pasaje de la calle Cavas. Además, también está prevista la revisión de la calle Goya, la zona donde se instala la feria. Se va a realizar un repaso adicional de las labores de limpieza para garantizar el adecuado estado del entorno.

Esta campaña forma parte de las actuaciones de mantenimiento y mejora de la limpieza de la vía pública, recogidas el contrato de gestión de la limpieza viaria de Calahorra, permitirá reforzar la atención en aquellas zonas que, tras las fiestas, han registrado una mayor intensidad de uso.

El Ayuntamiento de Calahorra agradece la colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y recuerda la importancia de mantener entre todos unas calles y espacios públicos limpios y cuidados.