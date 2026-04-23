La nueva cubierta del frontón de Préjano permitirá la práctica deportiva y celebración de actividades todo el año - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y del alcalde de Préjano, David San Sixto, ha inaugurado la nueva cubierta del frontón de Préjano que ha sido financiada al 47,6 % por el Gobierno de La Rioja.

Esta actuación permitirá usar la instalación, que cuenta también con pista polideportiva, todos los días del año para la práctica deportiva y para la organización de actividades socioculturales.

"Esta actuación va a permitir disfrutar de una infraestructura cubierta que va a posibilitar que, durante todo el año, más personas puedan practicar deporte (pelota, frontenis, fútbol, baloncesto). Disponer de espacios para hacer deporte es algo saludable y positivo", ha remarcado Capellán.

Del mismo modo, el presidente ha resaltado que esta mejora también es relevante "para algo muy importante en todos los municipios, que es la sociabilidad, el encuentro para hacer pueblo y hacer comunidad. Aquí podréis disfrutar de eventos culturales y festivos, con la posibilidad de organizar cualquier actividad que reúna a todos los vecinos".

El Ayuntamiento ha obtenido una ayuda económica de 190.954,70 euros por parte de la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación para hacer realidad un proyecto cuyo coste total ha ascendido a 401.438,20 euros.

Con esta actuación, se pone en marcha un nuevo espacio de ocio, convivencia y sociabilidad en Préjano, reforzando así el espíritu municipalista del Ejecutivo regional y su permanente compromiso con la mejora de los servicios públicos y del bienestar y la calidad de vida de quienes apuestan por vivir en el medio rural.

"UN DÍA IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO"

Por su parte, el alcalde de la localidad, David San Sixto, ha agradecido el apoyo del Gobierno Regional y el trabajo de toda la corporación municipal, a la vez que ha destacado que "hoy es un día muy importante para nuestro pueblo. Sabemos que no es fácil ver transformarse un espacio tan querido, lleno de recuerdos compartidos. Sin embargo, este renovado espacio nace con la intención de sumar, de abrir más posibilidades y de seguir siendo un punto de encuentro para todos. Un lugar donde disfrutar del deporte, celebrar actividades culturales, organizar eventos, reunirnos en comunidad y seguir creando nuevos recuerdos entre vecinos y visitantes".

La cubierta se ha ejecutado mediante vigas y correas de estructura laminada curva y pilares metálicos, y una cobertura curva formada por una chapa prelacada, intercalando en los pórticos más próximos a la pared frontal placas curvas de policarbonato, formando lucernarios para dotar al frontón de luz natural. Además, se han previsto cierres laterales traslucidos entre las paredes y la nueva cubierta para proteger la instalación de las inclemencias meteorológicas.

Igualmente, se ha rehabilitado totalmente el frontis y parcialmente la pared lateral. Así, se ha aplicado una pintura para la protección y decoración de la pared del frontón que mejora las prestaciones de resistencia al impacto y protección frente a la intemperie. El resultado es un acabado superficial uniforme, duro y liso sin rugosidad que permite el contacto, roce y deslizamiento de pelotas.

Por otro lado, se han instalado doce proyectores LED en la parte superior lateral y en la zona de rebote. El proyecto, que ha abarcado una superficie de 1.000 m2, ha culminado con la instalación de canalizaciones de aguas pluviales en la cubierta.