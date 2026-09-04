La nueva escuela de Educación Infantil de Aldeanueva de Ebro abre sus puertas este curso con 74 plazas de 0 a 3 años - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado el nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Primeros Pasos' de Aldeanueva de Ebro, la primera escuela infantil de la localidad, que acaba de abrir sus puertas este curso 2026-2027 con 74 plazas.

Capellán, acompañado de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el consejero de Educación, Alberto Galiana, y el acalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, ha destacado la trascendencia de esta etapa educativa, de 0 a 3 años, que resulta "clave en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en el desarrollo de la personalidad".

En este sentido, ha recordado que está probado científicamente "los múltiples beneficios que tienen estos estímulos tempranos, especialmente en el desarrollo de las habilidades sensoriales y motores, también en ámbitos como la memoria, la atención y el desarrollo socioemocional. Así, los niños y niñas aprenden empatía, a compartir y cooperar", ha destacado.

Fruto de la convicción del Ejecutivo en los evidentes beneficios que ofrece este modelo, Capellán ha recordado el esfuerzo presupuestario para aumentar en 500.000 euros la partida consignada en 2027 para el bono infantil, que financia el coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a más de 3.000 familias riojanas y que ronda los 12 millones de euros.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Primeros Pasos', de titularidad municipal, dispone de 74 puestos escolares distribuidos en cinco unidades: una unidad de 0-1 años, con 8 plazas; otras dos de 1-2 plazas, con un total de 26 plazas, 13 por aula; y dos unidades de 2-3 años, con 40 puestos escolares, 20 por aula. Hasta la fecha, ya hay matriculados 27 alumnos.

La nueva escuela se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie total de 1.590 metros cuadrados. El edificio dispone de planta principal de uso escolar y se organiza en tres volúmenes interconectados, que permiten diferenciar claramente los espacios educativos, administrativos y de servicios, a la vez que favorecen la iluminación natural y la relación con los espacios exteriores.

El espacio principal del centro 'Primeros pasos' se distribuye en cinco aulas, todas con acceso directo a los baños infantiles y con conexión directa al patio exterior, mediante un amplio porche cubierto. Además, dispone de una sala de usos múltiples, comedor (con capacidad para 66 plazas), cocina, sala de educadores, despacho de dirección, vestuario y botiquín, cuarto guarda-cochecitos, dos espacios de almacén didáctico (con posibilidad de ampliación de la zona de guarda-cochecitos, dos aseos adaptados, archivo, almacenes y cuarto de limpieza.

A estos espacios, hay que añadir un gran patio de juegos principal, otro patio interior que aporta iluminación natural al edificio y dos pequeños patios de acceso desde las calles Díaz de Rada y Frontón de Aldeanueva de Ebro.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo centro es la iluminación, con el aprovechamiento de la luz natural, mediante grandes ventanales, lucernarios y patios interiores que iluminan aulas, distribuidor principal y comedor. Por otra parte, se emplea el color como elemento pedagógico y de orientación espacial para favorecer la autonomía del alumnado. El blanco es el color predominante en todo el edificio y las fachadas combinan panel fenólico blanco y panel metálico gris, dando una imagen contemporánea y fácilmente reconocible.

Respecto a la sostenibilidad, se ha construido un edificio bioclimático, con una construcción de consumo energético casi nulo, con ventilación mediante recuperadores de calor de alta eficiencia, aprovechamiento de la energía solar, protección frente a la radiación en verano y máxima entrada de luz natural.

FONDOS EUROPEOS

Por su parte, desde la Delegación de Gobierno recuerdan que la obra también ha sido posible gracias a la inversión de 2,8 millones de euros -acometida por el Gobierno de España a través de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Componente 21 del Plan de Recuperación- destinado a la creación de plazas públicas de 0 a 3 años.

Beatriz Arraiz ha indicado que "los fondos europeos logrados por el Gobierno de España" están permitiendo "que La Rioja pueda ampliar la red pública de escuelas infantiles" avanzado así "en la gratuidad y en la conciliación de las familias".

Además, la delegada ha puesto en valor que el programa tenga en cuenta "el principio de ruralidad" ya que se permite que "las inversiones lleguen a los municipios que hasta ahora no disponían de este tipo de recursos educativos".