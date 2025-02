Nueva Oficina Virtual de Gestión Tributaria de Logroño permitirá realizar de forma digital hasta 40 trámites municipales

Entra mañana en funcionamiento, aunque estará "en torno a un mes y medio" en periodo de prueba "para comprobar incidencias y mejorar"

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha mañana la nueva Oficina Virtual de Gestión Tributaria, "un paso más dentro del proyecto de Administración electrónica", que permitirá en el momento de su total implantación, realizar en torno a 40 trámites municipales de forma completamente digital y automatizada.

Como han informado esta mañana el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, y el tesorero y director general de Gestión Tributaria, Antonio Ruiz Lasanta, la herramienta -que estará disponible en el enlace tributos.logrono.es- comenzará a funcionar en periodo de prueba "en torno a un mes y medio" para "comprobar incidencias y mejorar" su funcionamiento.

A través de la Oficina Virtual, "los ciudadanos podrán realizar todas sus gestiones tributarias de forma digital, integrando las diferentes fases de la administración electrónica, desde el registro inicial hasta la notificación final de cada trámite", de manera que, a partir de ahora se podrá interactuar en la web con todos los trámites tributarios. Todo, sin dejar de lado en ningún momento la atención presencial a los ciudadanos que así lo requieran.

De este modo, Iglesias ha apuntado que "de los 7 u 8 trámites que se hacen ahora, cuando el sistema esté completamente desplegado, se podrán realizar hasta 40". Ruiz Lasanta, por su parte, ha detallado que, por un lado, "se consolidarán los trámites que ya se venían haciendo, pero de forma más sencilla y amigable", para, acto seguido, introducir las nuevas funcionalidades.

Los ciudadanos no deberán contar más que con la firma electrónica para poder operar con la herramienta. En concreto, el tesorero municipal ha reseñado que los trámites que se van a introducir primero serán incluso los que no necesitan esa firma, y luego, se irá contando con los que sí tienen la obligación de contar con este requisito, "y no hará falta ninguno más".

AUTOMATIZACIÓN.

A diferencia de las mejoras electrónicas que se han ido implantando en los últimos años, que se basaban en la tecnología existente en cada momento y que se iban incorporando "por goteo" en función de las necesidades, el nuevo desarrollo está "diseñado y preparado para automatizar los trámites".

Algo, como ha detallado el concejal de Administración Pública, "que se traducirá en un aumento significativo del número de gestiones vía digital y en una tramitación completa de las mismas sin que tenga que mediar ningún gestor municipal en alguno de ellos".

Por ejemplo, se permitirá la autogestión, pues el nuevo sistema no solo permitirá al contribuyente solicitar, sino también tramitar de forma inmediata solicitudes de fraccionamiento de deudas, beneficios fiscales, devoluciones del IVTM y excesos, solicitud de prórroga, etc., de modo que, al margen de poder domiciliar, autoliquidar y presentar solicitudes, se permitirán esos trámites automáticos gracias a la reingeniería de procesos, al intercambio de datos entre administraciones y la tecnología del nuevo Sistema de Información Tributario.

Con la nueva Oficina Virtual de Gestión Tributaria se extiende el régimen de autoliquidaciones, que permitirá que el ciudadano pueda liquidar determinadas tasas o impuestos a través de la web. Por ejemplo, en el caso del ICIO, la web ofrecerá un sistema de liquidación en el que el usuario, tras incorporar sus datos y los de la obra a la que hace mención, visualiza el importe que debe abonar y, a continuación, en un solo paso, realiza el pago.

Otra de las novedades del nuevo sistema es que permite gestionar las tasas y precios públicos mediante este régimen de autoliquidación, lo que supone simplificar la gestión interna, y sobre todo facilitar la realización del trámite por parte de los contribuyentes. El sistema supone una novedad también en la gestión de las multas de tráfico, que pasan también a gestionarse a través de la Oficina Virtual de Gestión Tributaria.

"Se ganará en eficiencia interna, pues ya no se gestionarán expedientes en formato papel gracias al nuevo sistema; y en rapidez en los diferentes procesos, pues se da un paso de gigante en el intercambio y validación de datos con otras administraciones, muchos procesos estarán más automatizados y se podrán eliminar trámites intermedios o la elaboración de informes que, en muchas ocasiones, ralentizan los procesos administrativos", ha apuntado Francisco Iglesias.

Esto no impide que se siga realizando una atención presencial para aquel que lo requiera. En este sentido, desde las diferentes unidades municipales pueden emitirse los documentos de autoliquidación, que serán entregados al ciudadano para que realice el pago, como son las denominadas autoliquidaciones asistidas.

SIMULADOR DE PLUSVALÍA, SERVICIO DE NOTIFICACIONES Y OTRAS VENTAJAS.

El modelo de autoliquidación no operará, por ejemplo, en el servicio de atención para el cálculo de la plusvalía, pues debe ser supervisado por los técnicos municipales. Aunque la nueva plataforma sí incorpora un simulador de plusvalía que permitirá al usuario calcular ese dato, a falta de la supervisión técnica final, lo que también permitirá agilizar el proceso.

El usuario también podrá obtener de forma rápida y sencilla certificados que acrediten que están al corriente de pagos, solicitar el plan personalizado y fraccionado de pagos, hacer una domiciliación fiscal o recibir notificaciones electrónicas a las personas físicas y jurídicas, entre otras funcionalidades.

"A grandes rasgos, el usuario habitual de la Administración electrónica municipal pasará de poder realizar unos siete u ocho trámites digitales en el ámbito de la gestión tributaria hasta unos 40, que suponen en 100% de las gestiones habituales en este ámbito", ha apuntado el edil Francisco Iglesias.

"En definitiva", ha añadido el concejal de Administración Pública, "la Oficina Virtual de Gestión Tributaria supondrá un nuevo impulso para la modernización de los servicios municipales y, con un despliegue progresivo y controlado, se mejorará la relación de la institución con ciudadanos, autónomos, empresas e instituciones de diferente índole, que van a ver ampliado el catálogo de servicios y mejorada la eficacia en sus tramitaciones tributarias y fiscales".

UN PASO MÁS EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

El proyecto de administración electrónica del Ayuntamiento de Logroño se centra en la digitalización de procesos y servicios, con la implantación de sistemas y herramientas digitales para la gestión interna de documentos; la accesibilidad y la usabilidad, con la creación de portales y plataformas electrónicas accesibles que permitan la realización de trámites y la consulta de información de una manera sencilla; la transparencia, con la publicación de información relevante en formato accesible y la facilidad para hacer seguimiento de los trámites; la participación ciudadana, con herramientas digitales que permitan consultas públicas o foros; y la seguridad y la protección de datos para garantizar la seguridad de la información personal y sensible.

"Es fundamental seguir acometiendo la modernización tecnológica para realizar una mejora importante del servicio que prestamos a la ciudadanía en una sociedad cada vez más digitalizada. Y es que la tecnología debe ser la palanca que nos permita relacionarnos con los vecinos de una forma más ágil y eficiente, aportando más valor y conocimiento mientras que las labores rutinarias de carácter meramente mecánico, que implican mucho tiempo y dedicación, puedan ser realizadas por las tecnológicas de la información", ha finalizado el concejal de Administración Pública.