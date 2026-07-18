Nueve de cada diez riojanos eligen gasolinera por el precio del combustible, según un estudio

La mitad de los conductores en España ya eligen las gasolineras 'low cost' como primera opción - PLENERGY

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las gasolineras de bajo precio consolidan su impacto en La Rioja. En la actualidad, el 75% de los conductores riojanos admite haber probado este tipo de estaciones y para el 44 por ciento ya constituye su primera opción de repostaje.

Además, ocho de cada diez conductores declaran que les gusta o les gustaría disponer de una gasolinera de bajo precio cerca de su casa o de su trabajo, lo que evidencia el respaldo social que este modelo ha alcanzado en la comunidad.

Estos datos se desprenden de la tercera entrega del estudio "Hábitos de consumo de combustible en España", que elabora IO Investigación cada dos años desde 2022. El informe encargado por Plenergy analiza los hábitos de movilidad de los conductores en España y su evolución durante los últimos cuatro años.

Los resultados muestran que el factor económico determina las decisiones de repostaje en la gran mayoría de los casos.

En 2026 el precio del combustible se consolida como el principal motivo para elegir gasolinera en La Rioja, para el 88 por ciento de los usuarios, el segundo registro más alto de España, y es muy superior frente al resto de factores, como la cercanía al domicilio o la atención a pie de pista.

Prueba de ello es que el cien por cien de los encuestados antepone un bajo precio de combustible a que la estación de servicio disponga de tienda o cafetería.

Esta alta sensibilidad al precio se traduce en una mayor probabilidad de cambiar de gasolinera, por márgenes cada vez más estrechos. En ese sentido, el informe señala que el 43 por ciento de los conductores riojanos cambiaría de gasolinera por un ahorro de hasta 10 céntimos por litro. En concreto, el 29% tomaría la decisión con una diferencia de tan solo cinco céntimos, mientras que un 14 por ciento lo haría por diez céntimos.

En el apartado de percepción sobre la calidad del combustible, los datos del estudio muestran una elevada confianza hacia el carburante de las estaciones de bajo precio. En 2026, el 69 por ciento de los conductores ya confía en su calidad. En la misma línea, el 38 por ciento de los usuarios considera que no existen diferencias de calidad entre el combustible de una gasolinera tradicional y el de una estación de bajo precio.

Aparte de la calidad y el precio, las cualidades que más valoran los clientes de este tipo de estaciones en La Rioja son el servicio ininterrumpido las 24 horas del día, con un 69 por ciento de respaldo; la disponibilidad de múltiples surtidores para evitar esperas, con un 50 por ciento; las garantías de seguridad de las instalaciones, con un 31 por ciento; y la agilidad que proporciona el repostaje automático, con un 25 por ciento.

El informe también analiza la frecuencia de repostaje en La Rioja. Cerca de seis de cada diez conductores acuden a la gasolinera al menos dos veces al mes, y el 19 por ciento iguala o supera los tres repostajes mensuales.

Estos hábitos se reflejan directamente en las ubicaciones elegidas. El repostaje se concentra de forma mayoritaria en zonas urbanas y en las inmediaciones de pueblos o ciudades, donde se producen el 88 por ciento de las visitas. Por otro lado, las estaciones situadas en carretera apenas concentran el 6% de los repostajes.