El nuevo Centro de Día de Arnedo duplica sus plazas públicas, hasta 40, y mejora su cobertura con atención especializada - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Día para Personas Mayores Dependientes de Arnedo duplica su capacidad hasta alcanzar las 40 plazas públicas y refuerza la red de recursos de atención a la dependencia en Rioja Baja, contando con un equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este lunes esta infraestructura de nueva construcción. Un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; y la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce, entre otras autoridades.

Este nuevo recurso asistencial sustituye al anterior servicio ubicado dentro de la residencia 'Ciudad de Arnedo' y permitirá ofrecer una atención más especializada, moderna y personalizada a las personas mayores dependientes, favoreciendo su autonomía personal, mejorando su calidad de vida y facilitando que permanezcan en su entorno habitual.

En este sentido, el nuevo Centro de Día de Arnedo representa el compromiso del Gobierno de La Rioja con una atención social cercana, moderna y adaptada a las necesidades reales de nuestros mayores y de sus familias.

El jefe del Ejecutivo riojano ha calificado la inauguración de estas nuevas instalaciones como "una gran noticia y un momento para mirar al futuro, hacia adelante, desde la satisfacción compartida, porque nunca una obra de esta magnitud se hace realidad si no hay un esfuerzo colectivo de todos, de todas las administraciones públicas, de los profesionales, de los técnicos...".

"Arnedo cuenta con nuevo centro, moderno, funcional, perfectamente equipado y dotado de más profesionales. Un servicio para las personas mayores que además duplica las capacidades y que nos hace estar satisfechos por conseguir ese objetivo común: que nuestras personas mayores, que se merecen todos los cuidados y atención de esta sociedad, reciban la atención y cuidado que se merecen para mantener su autonomía el mayor tiempo posible", ha destacado el mandatario regional.

UN NUEVO EDIFICIO MODERNO Y ADAPTADO.

El nuevo Centro de Día se ha construido en una parcela contigua a la residencia 'Ciudad de Arnedo', en la avenida Cruz Roja, y cuenta con una superficie construida de 879,28 metros cuadrados, además de una zona ajardinada de 148,78 metros cuadrados.

El edificio se organiza en dos volúmenes diferenciados. La zona exterior, orientada hacia la calle, concentra los espacios de servicios, despachos, salas técnicas, almacenes y cocina; mientras que la zona interior, abierta al jardín, alberga las salas destinadas a los usuarios, como comedor, áreas de descanso, fisioterapia y terapia ocupacional.

El centro dará cobertura no solo a Arnedo, sino también a una decena municipios del entorno como Herce, Santa Eulalia, Préjano, Arnedillo, Munilla, Enciso, Muro de Aguas, Villarroya, Zarzosa o Tudelilla, reforzando así la atención sociosanitaria en toda la comarca de Rioja Baja.

A este respecto, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado que "los fondos europeos aterrizan en el territorio y se traducen en servicios útiles y cercanos para la ciudadanía", en referencia a la apertura del nuevo centro de día de Arnedo.

Asimismo, ha agradecido la implicación de todas las administraciones para hacer realidad este proyecto y ha subrayado que esta nueva infraestructura prestará un servicio fundamental no solo a Arnedo, sino a toda su comarca.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y NUEVE NUEVOS PROFESIONALES

Las nuevas instalaciones incorporan equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional, con el objetivo de mejorar la autonomía personal y prevenir el deterioro funcional de las personas mayores con distintos grados de dependencia.

Entre otros recursos, el centro dispone de sillones geriátricos anatómicos, grúas de movilización e higiene, bicicletas estáticas, equipos de electroestimulación, ejercitadores respiratorios y dispositivos específicos para fisioterapia y rehabilitación.

Además, la ampliación de plazas lleva aparejada la incorporación de nueve nuevos profesionales: un médico-psicólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, dos enfermeras y cuatro auxiliares-gerocultores más. En total, el centro contará con una plantilla de 17 trabajadores.

"Hemos multiplicado por dos la capacidad de atención hasta las 40 plazas y de manera acorde a esta ampliación, se aumenta el personal con nueve profesionales sociosanitarios más", ha recordado el presidente.

Entre los servicios que se prestarán destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo social y familiar, higiene y cuidados personales, administración de fármacos, comedor y transporte adaptado.

Por su parte, la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce, también ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para hacer realidad una infraestructura beneficiosa para Arnedo y toda la comarca del Valle del Cidacos.

En este sentido, Herce ha subrayado que este nuevo recurso público "contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas mayores" y ha defendido la importancia de dotar a los municipios de servicios públicos que permitan fijar población y garantizar una atención digna y cercana a los vecinos, especialmente a los más vulnerables.

UNA INVERSIÓN DE 2,7 MILLONES FINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS.

La construcción y equipamiento del nuevo Centro de Día de Arnedo ha supuesto una inversión total de 2,67 millones de euros, financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation.

De ellos, 2,4 millones de euros destinados a financiar la infraestructura y el resto al equipamiento. En cuanto a la gestión del servicio, la presta desde el pasado 1 de mayo la empresa Senior Servicios Integrales, S.A. por un importe de 7,9 millones de euros (IVA incluido) a cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja y licitado por dos años de manera conjunta con la residencia de mayores de la localidad.

Destaca la incorporación de medidas innovadoras como talleres para familias y cuidadores, formación continua para profesionales, tecnologías de estimulación cognitiva, telemedicina y nuevas metodologías terapéuticas.

MÁS PLAZAS PÚBLICAS EN CENTROS DE DÍA EN LA RIOJA.

La puesta en marcha del nuevo centro de Arnedo se suma a la reciente apertura del nuevo Centro de Día de Calahorra y permite alcanzar un total de 901 plazas en el conjunto de la región, de las cuales cerca del 77 % serán públicas.

Este crecimiento responde al aumento de la demanda de este tipo de recursos y forma parte de la planificación del Gobierno de La Rioja para seguir ampliando la red de atención a la dependencia.

Entre las previsiones del Ejecutivo regional se encuentra superar las 1.000 plazas públicas en centros de día en 2027 con nuevos recursos en municipios como Cervera del Río Alhama, Aldeanueva de Ebro o Ezcaray.