El nuevo logo del PR+ apuesta por el tono verde de la formación en los noventa y la arroba con una sección de cada valle

La presidenta del PR+, Rita Beltrán, junto al secretario general y el de organización, Iván Herrero y Daniel Martínez, en la presentaicón de la nueva imagen y marca del PR+ - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regionalismo cambia de imagen bajo la marca PR+Riojan@s, a través de un nuevo logo que apuesta por el tono verde que utilizaba el Partido Riojano en los años noventa y la arroba con una sección por cada valle de La Rioja.

La presentación de la nueva imagen de la formación la han llevado a cabo su presidenta, Rita Beltrán, así como el secretario de Organización, Daniel Martínez, y del secretario general, Iván Herrero Sanz.

Éste último ha destacado que la nueva imagen es "más moderna y actualizada recuperará el tono de verde característico del partido riojano de los años 90, junto a los colores rojo, blanco, verde y amarillo de la bandera regional".

Ha puesto en valor el símbolo de la arroba seccionado en siete fragmentos como isotopo; cada uno de ellos "representando uno de los valles de La Rioja: Oja-Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Jubera, Cidacos y Alhama-Linares".

"Riojanos es una marca que define lo que somos, riojanos y riojanos", y llega "como un retorno a raíces del regionalismo riojano que nos permita liderar el futuro". Herrero ha añadido que "esta nueva identidad

visual y de marca no es solo un cambio estético es una declaración de intenciones, ya que abrimos una nueva etapa política más moderna, más cercana más ambiciosa, sin renunciar jamás a lo que somos y de donde venimos".

"Este cambio nació de una reflexión profunda sobre nuestro papel en La Rioja y sobre el proyecto político que queremos construir para los próximos años", ha concluido.

Por su parte, Martínez ha insistido en que "para nosotros este cambio de imagen no es simplemente un cambio de logotipo, es un cambio de etapa". Con esta identidad "hemos buscado recuperar los colores que han acompañado al partido en las etapas más representativas, y que ya estuvieron presentes en la década de los 90 y comienzos de los 2000".

"No es casualidad ni ejercicio de nostalgia, simplemente es una forma de reconectar con nuestra esencia y con nuestra historia", ha reseñado, al tiempo que ha reconocido que "vivimos en un tiempo nuevo con nuevos retos, nuevas generaciones y nuevas formas de relacionarnos".

"VERDE LEZA"

Con ello, ha añadido que "es momento de actualizarse con una marca moderna y cercana y reconocible que, además no se parece a otras". "Colores que son tan nuevos y que al mismo tiempo forman parte del PR+ como son el verde riojanos; un color que representa nuestra tierra, nuestro paisaje, nuestro carácter, y un verde que hemos bautizado como 'verde Leza, inspirado en el cañón del río leza, y que sirve como identidad, fuerza y singularidad de nuestra comunidad", ha apostillado.

El secretario de Organización ha apuntado que "son dos verdes que junto al blanco significan símbolo de transparencia y claridad y construyen un sistema visual sobrio, reconocible y contemporáneo que puede funcionar tanto en soportes físicos como en soportes digitales".

"Hemos creado una nueva marca que es Riojanos que creemos que sirve para conectar con las futuras generaciones y que además sirve para agrupar a todos los que queremos que la Rioja tenga voz propia", ha concluido Martínez.

"RENOVAR NO SOLO PERSONAS"

Ha cerrado la presentación Beltrán que ha reconocido que este cambio "era un compromiso de esta nueva dirección, de esta nueva ejecutiva, ya que queríamos renovarnos, queríamos regenerarnos y no solamente con personas sino también con un logo".

"Nuestro logo mantiene nuestras raíces realmente porque no perdemos el partido riojano PR+, le damos más importancia a algo que siempre ha estado en nuestro logotipo como es el Riojanos", ha destacado la presidenta, que ha manifestado que "toma más relevancia, más importancia y pasa a un primer plano lo que es el Riojanos".

Todo ello, busca, en palabras de Beltrán "ilusionar a todas aquellas personas que pueden sentir el regionalismo, tratar de abrir puertas y ventanas, como siempre lo he dicho, para que todas aquellas personas que realmente se sientan regionalistas tengan un lugar donde poder desarrollar, donde poder colaborar, donde poder aportar y donde poder sumar".