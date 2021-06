El nuevo Plan de Urgencias en Atención Primaria "sigue decepcionando a las enfermeras de La Rioja"

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de enfermeras de La Rioja ha manifestado "su malestar por la forma de actuar de la Administración", en esta ocasión por "la forma de implementar cambios sustanciales en la organización y atención sanitaria de La Rioja, ya que siguen modificando el mal llamado Plan Estratégico de Atención Primaria, sin contar ni escuchar a nadie: ni a los Colegios Profesionales, ni a las asociaciones científicas, ni a la sociedad civil (asociación de vecinos, de pacientes, etc.), ni a los sindicatos representantes de los trabajadores, ni siquiera a los propios trabajadores que se ven afectados por dichos cambios".

Al Colegio de enfermeras de La Rioja "nos sigue dando la impresión de que se está actuando de forma improvisada ante problemas muy serios que afectan a la salud de todos los riojanos, ya que en menos de un mes se han presentado dos versiones de dicho plan, completamente diferentes, y todo ello con falta de encuentros con los diferentes actores que participan en la salud de todos", según han manifestado en una nota de prensa.

Respecto al plan presentado por la presidenta el día 24 de junio ante los medios de comunicación, se realizó "de forma completamente superficial y sin entrar en detalles lo que dificulta poder estudiar a fondo las posibles repercusiones que este plan puede producir. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que, a pesar de estar en teoría resuelto el verano en cuanto a falta de personal médico -según las propias palabras de la presidenta-, se siga desmontando la red de Urgencias de Atención Primaria, sustituyendo este nivel cercano, accesible y de calidad por ambulancias y Vehículos de Intervención Rápida (VIR) enfocados a prestar un nivel asistencial de Soporte Vital Avanzado".

Un cólico no complicado, un cuadro de vértigos, un corte superficial, etc. necesitan una respuesta por parte de Atención Primaria. Usar unos recursos de Soporte Vital Avanzado en tales patologías "supone un claro mal uso de los recursos sanitario, además de un despilfarro que la Sanidad Pública no debería permitir". Todo lo que sea "reforzar la atención extrahospitalaria en principio es bueno, pero bajo esa premisa no se puede intentar sustituir un servicio por otro".

Estos vehículos (VIR) alquilados (según se manifiesta hoy 30/6/21) a la empresa Falck , vienen dotados de una serie de material que "nada tiene que ver con las necesidades de los profesionales que atienden las urgencias de atención primaria, asemejándose mucho más a una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, SVA (UVI móvil) que a las que se necesita en la gran mayoría de atenciones llevadas a cabo por los servicios de Atención Primaria: llevan respiradores, bombas de perfusión, equipos de inmovilización avanzada, pero carecen de material de curas, sondajes, etc."

Asimismo, nos preocupa que "este nuevo plan enmascare una clara privatización de la Atención Continuada en La Rioja, ya que el personal de los nuevos recursos (excepto las enfermeras en los VIR) van a ser personal laboral de la nueva empresa privada que va a proporcionar los vehículos". El 29 de junio han realizado una gira por los distintos centros de salud de La Rioja Alta, y el 30 de junio en el CARPA enseñando los nuevos vehículos que entran en servicio mañana mismo -día 1 de julio-, comentando someramente cuándo y cómo van a funcionar.

Supuestamente van a existir 2 VIR con un Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) y un médico de la empresa privada van a estar de apoyo a los centros de salud, y en caso que en algún Punto de Atención Continuada (PAC) falte por cubrir algún puesto de médico del Seris, entrará este recurso en ese PAC a realizar la atención a domicilio, lo que supone sustituir de facto a un médico del Servicio Público por uno de una empresa privada.

Estos trabajadores, además, provienen de otra Comunidad, con una forma de trabajar completamente distinta a la que se viene usando en la nuestra y por lo tanto "desconocedores de las idiosincrasias de las distintas zonas, cosa fundamental a la hora de proporcionar unos cuidados adecuados a la población atendida desde Atención Primaria".

Por cierto, "tampoco sabemos cómo estos vehículos van a convivir con los taxis ya contratados (hasta 2022) para realizar los traslados a los avisos domiciliarios, porque todo apunta a que va a haber una duplicidad de los servicios, o si en el PAC que tienen que hacer un apoyo sólo cuenta con un médico, que va a ocurrir con la atención presencial en ese PAC".

También han llegado a este Colegio de enfermeras de La Rioja, diversas quejas ante una posible imitación del modelo del VIR en Cataluña, "donde el TES, extralimitándose en sus competencias (Real Decreto 1397/2007) pueden cometer incluso un delito de intrusismo, en la que el VIR atiende sólo con el médico y el TES, siendo este último el encargado de realizar las distintas técnicas y cuidados enfermeros".

INFRINGIR NORMATIVAS

Supuestamente, y según nos ha llegado informaciones de los profesionales sanitarios, el propio director médico de Atención Primaria "estaría apoyando este modelo, aunque claramente infrinja las distintas normativas que regulan las profesiones sanitarias y ponga en entredicho la seguridad del paciente". Según nos ha hecho llegar la Dirección de Enfermería de Atención Primaria, esto nunca va a ocurrir en La Rioja, ya que "siempre va a formar parte de la dotación del VIR una enfermera del Seris". Esto también nos preocupa, como a múltiples enfermeras que nos han hecho llegar su rechazo a este modelo, por romper la unidad asistencial (formada por médico y enfermera del Seris) por lo que "hemos trasladado a nuestra asesoría jurídica si debemos asumir las órdenes de personal ajeno al Servicio Riojano de Salud".

También "de forma extraoficial, nos llega la información de una importante reestructuración de la atención prestada por el 061, eliminando médicos de las ambulancias de SVA, dejándolas sólo con un TES y una enfermera, completando la dotación cuando sea necesario con los VIR". Las ambulancias de SVAE (comúnmente denominadas enfermerizadas) son un recurso al alza a nivel nacional, y nos puede llegar a parecer una propuesta interesante, pero siempre como complemento a las ambulancias que actualmente prestan servicio en La Rioja.

Desde el Colegio de enfermeras de La Rioja pedimos a la Consejería de Salud "poder dar nuestros cuidados de Enfermería en las urgencias de Atención Primaria de calidad, respetando nuestra profesión, asegurando una asistencia sin desigualdades geográficas y teniendo en cuenta nuestra visión como agentes implicados".

Y por todo ello seguimos exigiendo a la Consejería de Salud o a la propia presidenta del Gobierno de La Rioja, que "parece haber tomado las riendas del asunto frente a la consejera, que se siente a dialogar y a confrontar las distintas visiones y propuestas de todos los agentes que participamos en la salud de todos los riojanos, pero de todos, porque así lo repite machaconamente a los medios de comunicación, al definirse como una presidenta dialogante".

También, con el fin de dar seguridad a las enfermeras que trabajan en las urgencias de Atención Primaria, que publiquen de forma clara y pública las competencias en ese nuevo equipo publico/privado que se va a dar en los VIR, y "explique de una forma más concisa y clara la forma de actuar de estos vehículos".