El nuevo 'reto Magaldi' para visibilizar ELA y Esclerosis recorrerá 2.330 km de cinco comunidades en 37 etapas

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atleta Fernando Velasco Magaldi, de la Asociación 'Corriendo por los que no pueden' ha dado a conocer el nuevo 'reto Magaldi' para visibilizar las enfermedades de ELA y Esclerosis y a favor de la discapacidad. En concreto, recorrerá del 4 de julio al 16 de agosto 2.330 kilómetros de cinco comunidades autónomas a través de 37 etapas.

Magaldi, acompañado de la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, así como varios patrocinadores, colaboradores y numerosos representantes de los diferentes municipios por los que pasa el reto, ha explicado en el Ayuntamiento de Logroño los fines y el desarrollo del desafío.

Sainz ha transmitido a Magaldi "nuestro cariño, apoyo incondicional y gratitud por su labor incansable en favor de las personas que se enfrentan a enfermedades" y ha mostrado "una profunda admiración por la increíble hazaña que está preparando; recorrer más de 2.330 kilómetros en apoyo a la visibilización de la discapacidad es un acto de solidaridad incuestionable".

"Este nuevo reto debe servirnos no solo para dar visibilidad a las enfermedades de ELA y Esclerosis y a la discapacidad, sino sobre todo, para que como sociedad reflexionemos sobre el impacto que tienen en la vida de los que las padecen y sus familiares", ha afirmado Sainz.

"Su valiosa labor no solo contribuye a concienciar sobre estas enfermedades, sino que también ha generado un movimiento que brinda esperanza y solidaridad a quienes se ven afectados por ellas", han concluido.

DOS FASES

El nuevo reto deportivo que Magaldi se ha propuesto alcanzar consta de dos fases. La primera de ellas se iniciará el 4 de julio y terminará el 16 de agosto, después de haber recorrido por seis comunidades más de 2.000 kilómetros en 37 etapas, con el objetivo de dar visibilidad a las personas con discapacidad.

El recorrido, que tendrá su salida en Alberite y la meta en Arrúbal, atraviesa las regiones de La Rioja, Galicia, Navarra, País Vasco y Cantabria, un total de 37 localidades. El corredor tiene prevista su llegada a Logroño el próximo 9 de julio. En concreto, el lugar elegido es el Paseo del Espolón, donde se ha organizado una fiesta gracias a la colaboración de numerosos voluntarios. El reto cuenta con el patrocinio de Logroño Deporte.

Magaldi ha señalado que el reto llegará a Lardero y Baños de Río Tobía, si bien "estos ayuntamientos no han querido colaborar, y por ello se organizará con voluntarios y clubes". Ha explicado que el inicia la carrera en solitario y se van uniendo colaboradores y amigos, con la intención de llegar a las diferentes localidades "antes de las dos".

La segunda fase del reto se desarrollará en los Alpes italianos del 14 al 20 septiembre y está destinada a la investigación de la Esclerosis y ELA. Se trata de la carrera de montaña TOR330, que se desarrollará a 2.900 metros de altitud en 150 horas. En ambas ocasiones se va a grabar los retos para hacer un documental.

La asociación 'Corriendo por los que no pueden' trabaja para visibilizar enfermedades bajo el lema 'Lo que no se ve no se conoce, no se investiga'. La propuesta de Magaldi cuenta con la colaboración de deportistas como Miguel Heras, Oihana Kortazar, Fidel Fernández o Roberto Heras, así como numerosas entidades y municipios.