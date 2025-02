El nuevo secretario general del PSOE riojano pide a Sánchez un "gran arancel contra la derecha y la ultraderecha"

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ponga "un gran arancel a la derecha y a la ultraderecha", porque "están acudiendo al odio, al bulo, a la mentira, que es algo que no se puede consentir". Y todo ello, porque ha asegurado que "eres imprescindible y muy importante para muchísimos socialdemócrata europeo".

García ha intervenido en un acto público junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el XVI Congreso Regional del PSOE de La Rioja, que se desarrolla este fin de semana en Riojafórum. Ha acudido acompañado del secretario de Organización, Santos Cerdán.

El nuevo líder de los socialistas riojanos ha agradecido el "esfuerzo" de Sánchez por visitar todos los territorios, ya que "nos estamos renovando, aprobando y apoyando nuevos liderazgos para concentrar al partido contigo" de cara a que "sigas fuerte, gobernando España, liderando la economía en Europa y avanzando socialmente".

No ha obviado en su intervención palabras de reconocimiento a la secretaría general saliente, Concha Andreu, que "has dejado un legado importante en La Rioja", porque "hiciste una política a largo plazo no pensando solo en las próximas elecciones".

García ha asegurado que Andreu "sentó las bases de una comunidad moderna, aprovechó muy bien los fondos europeos y diseñó proyectos importantes de futuro para sentar la economía sostenible.

Frente a ello, ha lamentado que el actual presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán "llegó al gobierno, entró como elefante en cacharrería, levantando alfombras en el Palacio de Gobierno y no encontrar nada, se ha decido a defenestrar la herencia recibida". "Ahora cada uno de los proyectos que está inaugurando, todas y cada una de las placas que está descubriendo, son proyectos liderados por el gobierno de Concha Andreu", es decir "viviendo de las rentas", ha añadido el nuevo secretario general del PSOE.

Además, ha acusado al Gobierno del PP de "no trabajar, no tener ambición y, por tanto, se dedican a devolver fondos", porque "no son capaces de gestionarlos", poniendo como ejemplo a los Ayuntamientos de Logroño y de Calahorra, o los 20,5 millones para suelo industrial "devuelto por el Gobierno de Capellán".

En su discurso, también ha criticado que los 'populares' "imitando a Isabel Díaz Ayuso está bajando los impuestos a la riqueza", frente al "ecosistema fiscal progresivo y justo" que modeló el Gobierno de Andreu.

"CONSTRUIR UNA REGIÓN SOCIALISTA"

En su intervención, García ha indicado que el Congreso socialista "busca, además de elegir liderazgos, se debaten posicionamientos" y todo ello con vista "para afrontar con ganas, con energía las elecciones del año 2027, para acompañarte, Pedro (Sánchez), y poder decir que desde La Rioja vamos a construir también una región socialista".

Ha destacado el trabajo realizado por el jefe del Ejecutivo central que "de la pandemia viste que había que salir a través de la inversión pública y de cuidar de la gente, y no con austericidio, con recortes, con bajada de los servicios públicos como hizo el PP en 2008".

Todo ello, porque ha asegurado que Sánchez "es un referente para la socialdemocracia, haciendo una defensa de las democracias sociales", que en el caso de La Rioja se está notando en aspectos tales como que "70.000 pensionistas de vean beneficiados del aumento de las pensiones o que 12.000 trabajadores se están beneficiando de la subida del salario mínimo interprofesional".

Ha agradecido también al presidente del Gobierno "el avance que se está dando en La Rioja en las infraestructuras".

RECONOCIMIENTO A LOS CONCEJALES DE NÁJERA

García también ha tenido, para concluir, un recuerdo para los concejales del Ayuntamiento de Nájera que la última semana salieron escoltados de un pleno, por no apoyar los presupuestos.

"Sé lo difícil que es defender las ideas del Partido Socialista, y lo sabéis vosotros también, desde el municipalismo, desde la política total que representa estar en un ayuntamiento, tocar pelo, estar en la calle con la gente, soportar muchas veces las críticas e incluso la incomprensión", ha concluido.