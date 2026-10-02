El número de parados bajó en 135 personas en septiembre en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.296

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LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja bajó en 135 personas el pasado mes de septiembre, un 1,09 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.296, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%). Se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)