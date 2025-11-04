El número de parados sube en 295 personas en octubre en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.083

   El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 295 personas el pasado mes de octubre, un 2,50 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.083, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

    A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

