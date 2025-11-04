La FER señala que registra 435 desempleados menos que hace un año y 1.982 afiliados más

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja sigue con una tendencia positiva tanto en la creación de empleo como en los registros de la Seguridad Social, ha destacado la FER en una nota de prensa, en la que ha recordado que al cierre de octubre, La Rioja contabilizó 435 parados menos que hace un año y 1.982 afiliados más a la Seguridad Social.

El mes de octubre tuvo un balance "negativo". El paro aumentó en 295 personas y la afiliación a la Seguridad se redujo en 717 personas. En España el paro subió en 22.101 personas.

Por sectores, el desempleo aumentó especialmente en el sector agrícola +137) y en los servicios (+142). También aumentó en 3 personas en el sector industrial y se redujo en 3 personas en la construcción. El total de desempleados en La Rioja es de 12.083 personas y la tasa es del 7,8 por ciento.

El fin de la temporada turística y el fin de la vendimia ha tenido "un impacto negativo en el empleo, mientras que el resto de los sectores se mantienen prácticamente invariables".

"Ante una mayor debilidad en el empleo, hay que ser conscientes de la importancia de seguir apoyando con firmeza la actividad de las empresas y de los autónomos, que son los que crean empleo", ha destacado, para a continuación señalar que a empresas y autónomos "les está afectando no solo un contexto internacional con muchas incógnitas e incertidumbres, sino otros problemas como, el elevadísimo absentismo, que alcanza casi a 9.500 trabajadores diarios en La Rioja y las dificultades para la contratación de personal en la mayoría de los sectores de actividad, a pesar de superar los 12.000 parados en nuestra Comunidad".

"La burocracia, la inseguridad jurídica y la falta de confianza en el clima político son también aspectos que merman la necesaria estabilidad para trabajar en las mejores condiciones", han concluido.