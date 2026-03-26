Obispo de La Rioja dice que la Semana Santa "nos pertenece a cada uno, porque estamos incluidos en la entrega del Señor"

Archivo - El obispo de la Diócesis de Calahorra, La Calzada-Logroño, Santos Montoya - CEE - Archivo

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha afirmado que "la Semana Santa nos pertenece a cada uno, no ya por lo que colaboramos con ella, sino porque todos estamos incluidos en el precio de la entrega del Señor".

Montoya ha pronunciado el pregón de la Semana Santa de Logroño, que se ha desarrollado en la iglesia de Santiago el Real. El prelado riojano ha asegurado que este acto "contribuye a la preparación inmediata de la celebración de los acontecimientos centrales de nuestra fe, que, como sabemos, son la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo".

Ha recordado que "al llegar a la Diócesis -hace cuatro años- me propusieron ofrecer este pregón en nuestras tres sedes, en Calahorra, en Santo Domingo de La Calzada y aquí en Logroño, pero parecía conveniente que primero conociera de alguna manera cómo se vivía la Semana Santa en cada ciudad para luego poder decir algo al respecto -el año pasado lo pronunció en Calahorra-".

El obispo ha asegurado que su intervención supone una ocasión para "repasar las anécdotas, las experiencias de fe que hemos tenido, los sentimientos que han aflorado, las súplicas que hemos hecho y así, tantas vivencias que se quedan en el silencio de la procesión o en la tempestad de los tambores".

Esto último, ha señalado que "es algo que he pensado al recorrer hace unos días la exposición, en El Espolón, del 60º aniversario de la primera salida de la cofradía de Las Siete Palabras y el Silencio, en la que se me iba narrando el desarrollo de la cofradía, la implicación de la gente, la transformación de la ciudad, la historia de lugares concretos, la transmisión de una tradición que mantiene viva la fe, la ilusión de diferentes generaciones de cofrades". A éstos últimos ha trasladado su enhorabuena, que ha extendido a la Cofradía de la Flagelación, nacida -como el propio Montoya- en 1966.

Para el mitrado cualquier cofradía "podría hablar de su propio recorrido histórico, de su particular aportación a la vivencia de la Semana Santa de Logroño y la de otros lugares en los que se haya participado". "Las procesiones de Semana Santa -ha añadido- tienen su propio lenguaje, que, como otros idiomas, supone comprender su significado y percibir lo que particularmente pueda decirnos a cada uno", cuestión que ha señalado también ocurre con los emblemas de las cofradías de la Hermandad de Logroño, además de la cruz que es el signo por excelencia que los engloba a todos, se muestran otros que son reflejo de la cruz, y cuya simbología hemos de traducir igualmente".

Para Montoya "cualquier persona, sea su situación la que sea, puede sentirse incorporada en cualquier momento a estas escenas de la pasión y entender que aquello que se está mostrando no es ajeno a su vida, sino que le afecta directamente".

"Por eso, toda la preparación y puesta en escena de los distintos pasos, los quebraderos de cabeza, los inconvenientes que siempre surgen, los contratiempos de última hora, la ilusión por participar en las cofradías, las colaboraciones que permiten que todo salga adelante, la participación en los actos, etc., no deja de ser una invitación y un recordatorio particular que expresa públicamente que este mensaje que se escenifica tiene sentido, tanto para la personas que lo realizan como para los que llegan a percibirlo", ha reseñado.

El obispo ha asegurado que "todos podemos pensar, y así hemos de hacerlo, que todo lo que se organiza es para mí, por mí, porque Jesús, que se entrega por cada uno, quien da sentido a lo que celebramos, así lo ha querido".

Ha invitado, a continuación, a considerar este aspecto, desde el punto de vista que la Semana Santa "se organiza para mí, para ti, para cada uno, para que reconozcamos nuestra dignidad, el precio que se ha pagado por cada persona de este mundo".

Por ello, ha indicado que "podemos decir que la Semana Santa nos pertenece a cada uno, no ya por lo que colaboramos con ella, sino porque todos estamos incluidos en el precio de la entrega del Señor, ya seamos más conscientes de este vínculo, o lo vivamos como algo ajeno a nuestra vida". En cualquier caso, "podemos afirmar que la vida de cada persona, esté como esté, es sagrada a los ojos de Dios", ha apostillado.

LA CENTRALIDAD DE NUESTRA FE

A continuación, ha indicado que las once cofradías de la Semana Santa de Logroño "recogen cronológicamente distintas escenas de la pasión, y reproducen con el lenguaje de la piedad popular la génesis de los Evangelios, que empezaron precisamente por la confección de los textos procedentes de la pasión del Señor".

"La densidad de estos días santos es la respuesta de fe del pueblo cristiano, que ha entendido la centralidad de los últimos días de Cristo, donde se cuaja la Hora final de la salvación, como se mostró también su inicio con el nacimiento del Salvador", ha resaltado.

En su intervención, el obispo de la Diócesis riojana ha puesto en valor "la genial iniciativa de acercar las imágenes a personas con discapacidad, para que puedan tocarlas y percibirlas de cerca, es un gesto de inclusión muy propio de la intención de la Semana Santa de abrazar a todos".

En este punto, ha destacado que "las cofradías asumís una gran responsabilidad al procurar transmitir la fe que es la que da sentido a vuestra existencia, por lo que el cofrade, como todo cristiano, está llamado a conocer la Escritura".

El ENCUENTRO

Ha resaltado, en su pregón, la procesión de la 'Borriquita', en la que ha anunciado que participará este domingo, además de recordar "una las escenas más elaboradas en los días de Semana Santa que yo he vivido aquí es la del Encuentro del Nazareno y la Dolorosa, el Miércoles Santo por la noche".

"Es tremendamente evocadora esta escena, que, aunque no aparece como tal en los evangelios, ha quedado marcada en la piedad del pueblo cristiano", ha añadido, además, de indicar que "me impresiona por la cantidad de sugerencias que ofrece, desde el acercamiento paulatino de la Madre y el Hijo, que supone el acercamiento de todos nosotros, los que vamos en una dirección y en otra".

El obispo ha manifestado que "por analogía, reconocemos la realidad de tantas personas que, por razones ajenas a su voluntad, se ven separadas pero que se pueden volver a abrazar, y de otras que, por desgracia, todavía no lo han logrado o no podrán hacerlo, por haber sucumbido ante las situaciones injustas de sus gobiernos, la persecución religiosa, migraciones, guerras".

A ello, ha unido que "nos acordamos de los que mantienen la distancia provocada por las desavenencias familiares, ideológicas, o de otra índole, con el deseo de que cuanto antes pueda producirse un acercamiento y un perdón que reconduzca el dolor de la separación". "Contemplar la escena del Encuentro es pedir que volvamos a encontrarnos los que estamos distanciados", ha afirmado.

El prelado riojano, se ha referido, a continuación, al hecho de que la Semana Santa que viene "contaremos con una nueva imagen del Resucitado, un signo del Año Jubilar de la Esperanza, que terminamos el año pasado, y que nos permitirá mostrar públicamente la victoria de Cristo y, por tanto, nuestra victoria".

"Hay otro encuentro, que es el que expresa la palabra Hermandad, que aplicado a las Cofradías no es un mero nominalismo, es un recordatorio que brota de la unidad que debe caracterizaros, una exigencia capaz de superar posibles obstáculos en la relación habitual".

"Y lo mismo se podría decir con el resto de Hermandades y Cofradías de la ciudad y de otros lugares", ha concluido el obispo, no sin antes recordar el encuentro en la parroquia de Santa Teresita, con la recepción de los pasos de las cofradías de la Flagelación y de la Entrada de Jesús en Jerusalén, lo que supone el comienzo de una nueva etapa en la vida de la Hermandad de Logroño, un proyecto de futuro que pretende acoger y acompañar la vida cofrade en su desarrollo".