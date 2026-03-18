Archivo - Imagen de archivo del estado hace unos meses de las obras en la antigua estación de autobuses de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la antigua estación de autobuses "van en plazo" y acabarán a final de este mes de marzo "según lo previsto", aunque el Ayuntamiento de Logroño se ha acogido a la prórroga hasta junio para justificar los fondos europeos, gracias a lo que se ultimarán "retoques" para rematar la nueva instalación.

Así lo ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, quien ha dado cuenta este miércoles del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local para unificar en una sola referencia catastral hasta las 14 con las que constaba el inmueble, algo que se lleva a cabo "por operatividad".

El edificio que alberga la antigua estación de autobuses alberga en varios inmuebles ubicados en la primera planta (Avenida España, 1 y calle Pío XII, 2) y en la planta baja (Avenida España, números impares del 1 al 11; y calle Pío XII, números pares del 2 al 10), incluidos los sótanos vinculados.

Dado que actualmente estos inmuebles están registrados como 14 parcelas catastrales diferentes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado su agrupación en una única referencia catastral, así como el traslado de este acuerdo a la Gerencia Regional del Catastro de La Rioja.

Las obras de la antigua estación de autobuses, que albergará un centro polivalente e intergeneracional, "avanzan a buen ritmo y conforme a los plazos establecidos", con el 31 de marzo como fecha prevista para la conclusión física de los trabajos y el 30 de junio como fecha límite para la recepción de la obra y la presentación de la documentación justificativa.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2.994.113,89 euros, de los cuales 2,6 millones de euros proceden de financiación europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) de las Entidades Locales.

"Esta inversión permitirá recuperar un espacio estratégico de la ciudad, dotándolo de nuevos usos culturales, sociales y comunitarios, además de generar una plaza urbana que reforzará las conexiones peatonales y la calidad ambiental del entorno", ha finalizado recordando la portavoz.