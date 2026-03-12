Archivo - Futuro centro de especialidades y cirugía mayor ambulatoria Adoración Sáenz - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha informado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, de que las obras del Centro Adoración Sáenz empezarán este mes de marzo.

"Mejorar la atención sociosanitaria requiere infraestructuras y planificación", ha resaltado Capellán en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, que le ha pedido una valoración sobre las nuevas infraestructuras de servicios públicos.

Capellán se ha referido tanto a la ampliación de las Urgencias del San Pedro, reprochando al Grupo Socialista haber dejado "barracones" en la pasada legislatura, como la creación del Centro de Especialidades Adoración Sáenz.

Se trata una infraestructura sanitaria que supondrá una inversión de 25 millones de euros con cinco nuevos quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria, de los que tres serán exclusivos para Oftalmología, además del aumento de consultas de esta especialidad, que pasarán de dieciséis a 21 y la incorporación de tecnología médica de última generación.