Las obras de reurbanización de la calle Vitoria conllevarán su corte al tráfico desde este lunes

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este próximo lunes, 17 de noviembre, comienzan las obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero. La primera fase de estos trabajos conllevará el corte al tráfico desde este lunes de la calle Vitoria, en el tramo comprendido entre las calles Chile y Fundición.

El corte al tráfico de este tramo de la calle Vitoria (se permitirá exclusivamente el acceso a fincas por la calle Fundición) está previsto que se prolongue durante dos meses y medio.

Las obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero supondrán una inversión de 1,4 millones de euros y la ejecución de los trabajos se llevará a cabo en un plazo aproximado de diez meses.

El objetivo fundamental de la intervención es dar mayor protagonismo a los peatones, tanto en las áreas de desplazamiento como en las zonas estanciales.

Con la actuación se creará un área pacificada con dos zonas diferentes que facilitarán la transición entre la estética de la Gran Vía y el de las calles situadas más al norte.

Esta intervención viene precedida de la renovación de la red de agua potable en la calle Vitoria llevada a cabo por el Ayuntamiento de Logroño y a la que dará continuidad la reurbanización de esta vía y de la calle Lardero que ahora comienzan.