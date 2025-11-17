Observatorio Global del Español celebra su pleno tras su primer año de consolidación y de proyección en foros globales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha participado hoy, día 17, en el pleno del Observatorio Global del Español (OGE), que se ha celebrado en La Rioja tras su primer año de consolidación, durante el que se ha impulsado y reforzado el estudio de nuestra lengua en foros globales y a través de diferentes proyectos, como la creación de una red internacional de observatorios y la elaboración de estudios e informes sobre el español en distintos ámbitos.

Durante este encuentro, Capellán ha estado acompañado la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el director del OGE, Francisco Moreno; así como representantes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia, Educación, Formación Profesional y Deportes; Política Local; y Universidades, y de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Gonzalo Capellán ha recordado que "el año 2024 fue clave para la creación formal del Observatorio, gracias a la colaboración del Instituto Cervantes y del Gobierno riojano". Durante el año 2025 se han desarrollado las primeras acciones del plan operativo, con actividades en San Millán de la Cogolla, "determinantes para la coordinación de todos los proyectos y la puesta en marcha del estudio y conocimiento del español en Europa y en el mundo", ha destacado.

Un año, ha añadido, en el que se ha alcanzado "la consolidación internacional" del Observatorio, además del refuerzo para la proyección del español en foros globales, posicionándose en debates sobre demografía del español, geopolítica lingüística e inteligencia artificial.

A través de la recién creada página web del OGE, se pueden consultar todos los proyectos y estudios de investigación en los que trabaja el Observatorio, así como las actividades que continuará proyectando durante el próximo año 2026.

CREACIÓN DE LA RED DE OBSERVATORIOS

Durante la reunión del pleno del OGE, se ha presentado un balance sobre las distintas actividades realizadas en 2025, como la creación en México del Observatorio Global del Español para América Latina y Caribe, uno de los primeros pasos en la creación de la red de observatorios de la lengua, la cultura y la comunicación que integra la red del Instituto Cervantes.

A lo largo de este año, el OGE ha organizado un total de trece conferencias y seminarios, diez actividades de coordinaciones e investigación y ha participado en la presentación de cinco libros e informes, lo que refleja la importancia que concede este observatorio a la divulgación y la cooperación académica.

También se ha avanzado en los distintos proyectos en los que trabajará el Observatorio Global del Español durante el año 2026, como la celebración de un encuentro, en San Millán de la Cogolla, de la red internacional de observatorios, que el próximo ejercicio se verá reforzada, potenciando su institucionalización.

El próximo año se impulsará la presencia del español en ámbitos científico-técnicos y digitales; se elaborarán diferentes informes sobre la situación del español en el mundo, en especial atención a su uso y desarrollo de las nuevas tecnologías; otro demolingüístico sobre Brasil y se analizará la enseñanza del español en las universidades de China y de India, entre otras publicaciones.

De igual modo, se participará en actividades del año dual España-India; y se colaborará con la Fundación para la Transformación de la Rioja, especialmente para el desarrollo del Corpus Oral del Español del Centro de Industrias del Español.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

El Observatorio Global del Español es un centro de investigación liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, que tiene como fin primordial analizar la situación del español en el mundo, fundamentalmente en el ámbito de la demolingüística, así como fomentar el hispanismo y reforzar las identidades hispanohablantes, en su convivencia con otras lenguas y culturas, y con la atención al ámbito digital y a la economía de la lengua.