Observatorio sobre Violencia Género aprueba Protocolo que permitirá a las víctimas acceder a todos servicios y recursos

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja aprobará el Protocolo que "permitirá a todas las víctimas de cualquier forma y manifestación de violencia de género acceder a todos los recursos y servicios que se prestan desde la administración de La Rioja", según ha confirmado el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel.

Precisamente, Medel ha ofrecido estas declaraciones previas a la reunión - que tendrá dos encuentros anuales- junto al consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio. Éste último ha señalado que la puesta en marcha de este órgano viene recogido en la nueva Ley contra la Violencia de Género de La Rioja, que salió adelante "por unanimidad" en septiembre, y de la que ha destacado que "al ser la última en aprobarse, tiene la ventaja de ser más completa, porque recoge concepto de violencia de género que otras leyes no hacen referencia".

En este sentido, Medel ha añadido que recoge "de acuerdo al convenio de Estambul todas las formas de violencia machista, como la sexual, la económica, institucional, simbólica, así como todas sus manifestaciones que pueden ser desde la mutilación genital a tradiciones culturales más de las clásicas ligadas a parejas o exparejas, por lo que es un concepto amplio de violencia machista que en La Rioja ya hemos recogido".

Rubio ha señalado que el Observatorio tiene "una importante obligación sobre todo con las víctimas", para añadir que "vivimos en una sociedad con una excesiva victimización de distintos colectivos, pero en este caso no hay ni excesiva, ni limitada, sino que es una situación muy real y muy grave".

No obstante, el consejero de Servicios Sociales ha dejado claro que contar con una Ley contra la Violencia de Género "no va a evitar que existan estas situaciones", para a continuación recordar que "afortunadamente en La Rioja desde hace ya once años no ha habido una situación máxima extrema, pero no tenemos ninguna garantía de que no se vaya a producir".

De ahí que haya destacado el trabajo a realizar en "prevención y atención, y después conseguir que la sociedad esté sensibilizado, que creo que lo está, pero nos falta el proceso de igualdad de las mujeres que es lo que origina esa situación de violencia de género".

Asimismo, en la primera reunión del Observatorio sobre Violencia de Género también se ha informado a los asistentes de la obligatoriedad de elaborar un Plan de Acción para impulsar las nuevas medidas previstas en la Ley en el que ya se está trabajando. Un plan con el que se persigue favorecer una respuesta integral y coordinada en la violencia contra las mujeres además de fomentar el respeto y la no victimización, entre otros. Y, para ello, a lo largo de 2023 estarán operativos nuevos servicios y recursos como el Centro de Crisis 24 Horas y la apertura del nuevo Punto de Encuentro Familiar en Haro y la puesta en marcha de los pisos de tránsito para mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

FUNCIONES Y COMPOSICIÓN DEL OBSERVATORIO

El Observatorio sobre Violencia de Género es un órgano colegiado y adscrito a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, cuyo fin es promover la coordinación de las instituciones con competencias en las materias previstas en la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja.

En cuanto a sus funciones, el Observatorio sobre la violencia de Género deberá:

Elaborar protocolos

Coordinar las funciones y recursos de las diferentes Administraciones

e Instituciones en materia de lucha contra la violencia de género

Aprobar la Estrategia Riojana contra la Violencia de Género y sus

planes de actuación anual

Elevar propuestas de actuación en materia de lucha contra la violencia de género, proponer estudios o investigaciones y aprobar los

protocolos de coordinación, impulsando y participando en su

elaboración.

Evaluar la ejecución de la Estrategia Riojana contra la Violencia de

Género, analizando los indicadores y estadísticas anuales y

presentando sugerencias y propuestas de mejora.

El Observatorio sobre Violencia de Genero está compuesto por un

presidente, el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio; un vicepresidente, el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel; cinco vocales con competencias en Hacienda, Igualdad, Salud, Servicios Sociales y Salud; un vocal representante de la Delegación del Gobierno en la Rioja; dos vocales en representación de los ayuntamientos de La Rioja con centro municipales de información a la mujer y un o una vocal en representación de los municipios de menos de 2.000 habitantes.

Además, un vocal en representación de la Federación Riojana de Municipios; un/a titular de un Juzgado de La Rioja con competencias en violencia de género, nombrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja; cinco vocales en representación de los colegios profesionales cuyo trabajo está directamente relacionado con la violencia de género (abogacía, medicina, psicología, enfermería y trabajo social); un vocal en representación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja; dos vocales en representación del tejido asociativo elegido entre las entidades que intervienen en el ámbito de la violencia de género. Además, la Secretaría del Observatorio la ostentará una funcionaria o funcionario de la Dirección

General con competencias en materia de violencia de género.