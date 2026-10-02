Ocho municipios riojanos se sumarán este fin de semana a un ecomapeo ciudadano sobre el arbolado urbano

Archivo - Zona verde y árboles en El Espolón de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupos organizados en más de 150 municipios de las 17 comunidades autónomas, entre ellos 39 capitales de provincia, participarán en 'Ecomapeo Estatal - ¡Aquí falta un árbol!'. En el caso de La Rioja, serán ocho los municipios que se han sumado a esta iniciativa.

La actividad, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

Durante el 3 y el 4 de octubre, las personas participantes podrán señalar en ecomapa.org alcorques vacíos, tocones y árboles secos, tanto en la vía pública como en parques y jardines.

También podrán registrar alcorques en los que los árboles apenas disponen de espacio, incluidos los cubiertos con cemento o resinas. Los resultados podrán seguirse en la web a lo largo del fin de semana.

Las organizaciones convocantes recuerdan que "los árboles proporcionan sombra y frescor, contribuyen a mejorar la calidad del aire, capturan hasta un 80 % del polvo atmosférico, mejoran la salud de las personas y ofrecen refugio a la biodiversidad".

A su juicio, "la cantidad y el estado del arbolado son deficientes en muchos barrios". Por eso, plantean el mapeo "como un primer paso para identificar problemas concretos y reclamar soluciones".

Las entidades subrayan que "reponer los árboles ausentes y cuidar los existentes es solo el comienzo". Reclaman también p"restar atención a la cobertura vegetal, disponer de suelo adecuado para el crecimiento de las raíces, elegir especies apropiadas para cada lugar y evitar las podas severas".

"Tenemos que reivindicar que se planten ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 30 años. No tenemos un instante que perder", señalan.

En la actividad participan más de 500 asociaciones vecinales, juveniles y de familias, grupos ecologistas y católicos, centros de mayores y miembros del profesorado.

Para las organizaciones promotoras, esta participación "muestra la preocupación ciudadana por la crisis climática y la disposición a mejorar los espacios comunes". Por ello, piden a las administraciones públicas "que apoyen las demandas surgidas del mapeo".

La Rioja participa en el Ecomapeo Estatal "porque falta de arbolado en muchas de nuestras ciudadades y pueblos; son innumerables los alcorques vacíos, árboles en mal estado, mala elección de las especies que se plantan, falta de riego, malas podas, escasez de sombra y otros problemas observados".

Ecologistas en Acción, y las AAVV de Madre de Dios y San José en Logroño consideran que "esta actividad ayudará a identificar necesidades concretas y a reclamar al Ayuntamiento medidas para ampliar y cuidar la cobertura arbórea".

"Ante el aumento de las temperaturas, contar con árboles sanos y espacios de sombra es una cuestión cada vez más importante para la habitabilidad de Logroño", dicen, ante lo que proponen que "la cobertura arbórea del casco urbano sea de un 40% y contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo".

Los municipios de La Rioja en los que se desarrollará el mapeo son Arnedo, Calahorra, Cenicero, Haro, Logroño, Nájera, Pradejón y Santo Domingo de la Calzada.