Ocio Nocturno pide no ser el "chivo expiatorio" en las restricciones y afirma que "no tienen la culpa" de los contagios

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones de Hostelería Riojana y Discotecas, Salas de Fieta y Ocio Nocturno, integradas en la FER, han pedido al Gobierno regional que, en el caso de que se registre una nueva ola de contagios por coronavirus, "no tomen la medida fácil o popular" de cerrar el ocio nocturno porque "con datos, podemos decir que no sirve para nada solo para arruinar a los empresarios y trabajadores". "No queremos que nos usen de chivo expiatorio porque no tenemos la culpa".

Así se ha expresado el portavoz de la Asociación de Discotecas y Salas de Fiesta, Antonio Cendra, quien ha reiterado que el ocio nocturno "no tiene responsabilidad en las olas del Covid".

Junto al presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, y el abogado, Adolfo Alonso de Leonardo Conde, Cendra ha asegurado que tan solo en Navidad "las pérdidas económicas del cierre del sector son superiores a los tres millones de euros, incalculables en todo el periodo de pandemia".

Por su parte, Martínez Bergés ha exigido al Gobierno regional que "no nos sigan usando ni cerrando la puerta si hay una nueva ola. Queremos demostrar con gráficos -ha continuado- que nunca hemos tenido la culpa en la evolución de contagios covid, seguimos sin tenerla y no queremos tener que cerrar y seguir pagando platos rotos".

Si eso ocurriera -ha dicho- "debe haber indemnizaciones directas en el momento del cierre y no meses después".

EL SECTOR "NO TIENE LA CULPA"

Además, el abogado, Adolfo Alonso, ha asegurado que el sector "acepta medidas que sean eficaces con el objetivo de contener el covid pero no aquellas que no lo sean". En este punto, ha incidido, "la eficacia que tiene el cierre nocturno en la evolución del covid es ninguna".

"El ocio nocturno no tiene la culpa pero el Gobierno con sus medidas dice que es la causa principal de la propagación del Covid", ante ello, ha explicado Alonso "las asociaciones han realizado un trabajo claro para justificar que eso no es así".

Con varios gráficos encima de la mesa y los informes de Sanidad de toda la pandemia, el abogado ha querido destacar como primer ejemplo de que el sector "no tiene la culpa" que "desde el primer momento de la pandemia el ocio nocturno ha estado cerrado y ha habido varias olas".

Con respecto a las últimas medidas restrictivas que se aprobaron el pasado 28 de diciembre, el abogado ha explicado que los contagios covid en el ocio nocturno supusieron en una semana tan solo un 3,3 por ciento, mientras que el 31,1 fueron en los centros de trabajo y en torno a un 30 por ciento en reuniones familiares. Una vez que ya se decidió cerrar el ocio nocturno, "los contagios en el ámbito doméstico se dispararon hasta el 47 por ciento".

Si se analiza la evolución del covid por ccaa -según si se han aplicado restricciones o no- el abogado ha indicado que "de nuevo tenemos la evidencia de que la incidencia acumulada a 14 días desde que se producen las medidas restrictivas hasta enero de 2022, el crecimiento de la IA es mayor en aquellas ccaa donde hay restricciones".

Ante ello, ha indicado, "si el Gobierno tuviera en cuenta estos datos, llegaría a la conclusión de que las medidas restrictivas del ocio nocturno no tienen incidencia en la evolución del covid".

Con respecto a la tasa de ocupación hospitalaria por cada 100.000 habitantes, el abogado del sector ha dicho que, en esta sexta ola, "en casi todas las ccaa -con restricciones o no- es parecida". También ha analizado la situación por edades, recordando que, antes de Navidad "los brotes empezaron en los colegios. Se vuelve a concluir que el origen de los contagios no se encuentra en el ocio nocturno".

PASAPORTE COVID

Además, y con respecto al uso del pasaporte Covid, ha vuelto a tomar la palabra Antonio Cendra para asegurar que "sí que frena" la asistencia y ha lamentado que "somos solo nosotros los que lo pedimos junto a los restaurantes. Es un problema que ya lo tuvimos la semana antes del cierre en Navidad y, además, creemos que ahora, con el 92 por ciento de la población vacunada, no tiene sentido. Hacer esfuerzos para nada fastidia bastante".

Finalmente, Antonio Cendra ha asegurado que "tras dos años en esta situación, muchos han tirado la toalla. No hay empresario en el mundo entero que diga que un negocio pueda estar funcionando en base de que a un tercero diga 'hoy te cierro, hoy te abro'. Es muy desmoralizador y nuestra administración ha conseguido que haya gente que haya tirado la toalla".