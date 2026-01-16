La oferta formativa en prevención de riesgos del Gobierno riojano contempla este año 5 jornadas técnicas y 15 cursos

Pilar Simón, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oferta formativa en prevención de riesgos laborales que ha preparado el Gobierno de La Rioja para este año 2026 contempla cinco jornadas técnicas y un total de 15 cursos, además de una decena de talleres, como ha apuntado este viernes la director general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón.

En rueda de prensa, Simón ha señalado que la prevención de riesgos laborales "no es una obligación legal solamente, sino una auténtica cultura que debemos consolidar en todos los centros de trabajo, ya que hablamos de proteger la salud, la seguridad y en definitiva las vidas de las personas que van cada día a trabajar".

Por eso, ha considerado que "cada acción informativa que impulsamos desde el Gobierno de La Rioja es una inversión en calidad de empleo, en competitividad en nuestras empresas y por supuesto en la sostenibilidad de nuestro sistema productivo, una empresa además de tener una buena formación física económica debe tener una buena salud de sus trabajadores".

BALANCE DE 2025.

La directora general ha hecho, para comenzar, balance de las acciones realizadas en este campo el año pasado, en el que se introdujo una encuesta de satisfacción a los participantes de cada curso "y hemos obtenido una puntuación de 4,53 sobre 5, un sobresaliente".

"Estamos muy orgullosos, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando y lo queremos hacer en aquellos aspectos que no han gustado tanto", ha dicho Simón, quien, en el otro extremo, entre lo que más ha convencido a los participantes han sido los cursos y la formación teórico-práctica".

A lo largo del año pasado, se realizaron en total 147 acciones formativas con 554 horas de formación impartidas a las que han acudido 4.067 participantes, datos que ha calificado como "muy buenos", aunque ha insistido en que "aún así tenemos que seguir mejorando y formando porque la salud laboral, eso es lo principal".

OFERTA PARA 2026.

Respecto a la oferta para este ejercicio 2026, Pilar Simón ha detallado que incluye 5 jornadas técnicas; 15 cursos, 14 de ellos serán impartidos por el personal de servicio de salud laboral, por los técnicos; y 13 talleres".

Sobre las jornadas técnicas, ha explicado que "tratan de temas muy variados y de gran interés, y además hemos intentado que estas cinco jornadas técnicas coincidan con días clave para la salud laboral".

Así, el 24 de febrero, con el título de 'Responsabilidades de terceros en materia fiscal y laboral", se impartirá una jornada dirigida por los decanos del Colegio de Abogados, Federico Bravo, y del Colegio de Economistas, Ernesto Gómez.

"Un tema -ha asegurado la directora general- que consideramos de sumo interés, las empresas tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y a dónde pueden llegar cuando no cumplen con las obligaciones que tienen".

Además, ha especificado que el 25 de enero, en colaboración con SOS Rioja, habrá una jornada sobre riesgo químico; el 28 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se abordarán las novedades del reglamento sobre seguridad en máquinas, "dado que los accidentes con máquinas, atrapamientos, amputaciones son bastante importantes y consideramos que es vital que se conozca".

Igualmente, el 29 de septiembre "y coincidiendo con el Día Mundial del Corazón, trataremos la promoción de la salud cardiovascular, no nos queremos olvidar que los accidentes cardiovasculares en la vida en general y en el mundo laboral son cada vez más mayores"; y el 19 de noviembre "se abordará un tema de diversidad generacional que está muy de moda con el título de 'Millennial a Jubilenial'".

En cuanto a los cursos, Pilar Simón ha apuntado especialmente "dos novedades: uno es sobre la exposición laboral a disocionatos, propuesto desde el Servicio de Higiene Industrial y será impartido por nuestros técnicos; y el segundo, sobre los protocolos para la prevención de la violencia en el trabajo".

Sobre la decena de talleres previstos, la directora general de Trabajo y Salud Laboral ha especificado que "serán impartidos en colaboración con diferentes mutuas, nos proporcionan su personal, sus técnicos especialistas y habrá diez talleres de diferente temática a lo largo de todo el año".

Además, ha explicado que "este año hemos sacado a licitación los cursos teórico-prácticos", dividiendo este tipo de formación en cinco lotes, oferta que está colgada ya en la página del Gobierno de La Rioja, en contratación pública, con un plazo de presentación de ofertas hasta el 28 de enero.

El primer lote es la formación de tipo teórico-práctico con unidades móviles de formación; el segundo lote, también teórico práctico sobre uso seguro de equipos de trabajo; el tercero, sobre riesgos específicos, "como puede ser trabajo en altura"; el cuarto lote, dedicado a los primeros auxilios; y el quinto lote, para la oferta de cursos on line, nueve en este año, con temas como la seguridad en maquinaria o la higiene postural y de espalda.

A ello ha sumado que "tenemos también pendiente hacer con la Fundación Laboral de la Construcción unos cursos sobre la peligrosidad y los riesgos que entraña a la hora de hacer zanjas, cursos de puertas y portones cursos o sobre amianto".

"Todo eso lo tenemos en cartera y lo iremos realizando. Con esta oferta formativa consideramos que cubrimos absolutamente todo el campo, pero es una oferta formativa dinámica y abierta a lo largo del año", ha concluido Pilar Simón.