La ONCE presenta su nuevo juego 'Dupla' para superar los 6,8 millones repartidos en La Rioja en 2025

Presentación DUPLA En La Rioja - NURIA GONZÁLEZ

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

'Dupla' es el nuevo juego de la ONCE que se estrena hoy y mantiene el carácter social y comercial de la Organización. Se trata de una experiencia de juego novedosa, única en el mercado, con dos momentos de emoción: cuando el cliente lo compra y descubre el premio al que opta, y en el momento del sorteo al comprobar si su número tiene premio.

Con esta nueva lotería, la ONCE quiere seguir manteniendo su inversión social (a la que dedica íntegramente todos sus recursos) y, también, llevando más ilusión a la ciudadanía en forma de premios. En 2025 repartió globalmente más de 1.640 millones de euros en toda España, de los cuales 6,8 millones en premios se quedaron en La Rioja.

El nuevo producto activo se ha presentado hoy, con la emoción del primer sorteo en directo, en La Rioja de la mano de la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González Herrero; la responsable del área de operaciones y logística, Sheila Cuervo Álvarez; y Pilar Baltanás Esnaola vendedora de la ONCE.

"Hoy es un día importante para la ONCE, un día en el que damos un paso más en nuestra forma de innovar, de conectar con las personas y de seguir cumpliendo con nuestro propósito primero, con el compromiso que nos mueve y que no olvidamos nunca, nuestro compromiso social", destacó la delegada Belén González. "Pero, además de la labor social, otro de nuestros objetivos es repartir ilusión, mucha ilusión en forma de premios para nuestros clientes, que nosotros no consideramos como tales, sino como colaboradores de nuestro fin social", ha reiterado.

Por eso, ha agradecido a la ciudadania de La Rioja, por su confianza y por creer en "el poder multiplicador de la solidaridad de la ONCE" y destacó que "somos una comunidad con suerte" que ha podido repartir 6,8 millones de la mano de nuestros 123 vendedores y vendedoras. De hecho, ha anunciado que en 2025 la ONCE realizó en La Rioja un total de 21 contrataciones de vendedores y vendedoras, todas personas con discapacidad, otro de los aspectos más destacados en la labor de la Organización, generando empleo de calidad.

'"DUPLA": UN JUEGO.... DOS EMOCIONES...'

Dupla es un juego sencillo que sorprende. Ofrece una experiencia innovadora, que diferencia dos momentos de emoción: el primero se produce en el momento de la compra, cuando el jugador descubre el premio al que opta tras elegir un número del 1 al 15; el segundo momento llega cuando se celebra el sorteo y se extrae un número de ese rango. Si coincide con el elegido, gana el premio que aparece en su boleto y, además, hay reintegros al anterior y posterior. El nuevo juego, por solo un euro, ofrece un rango de premios que van desde el reintegro hasta un máximo de 500 euros, con cuantías distintas de premio que pueden ser de 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 ó 500 euros. El premio de cada número jugado se determina de forma aleatoria en el momento de la compra, con independencia del número elegido.

Al tratarse de un juego de premios frecuentes, aproximadamente uno de cada cinco boletos obtiene algún tipo de premio. La novedad radica en conocer desde el primer momento el premio a la que se opta con el número que jugamos y mantener la emoción hasta la hora del sorteo, que se celebra cinco veces al día: a las 10, 12, 14, 17 y 21,15 horas.

El primer sorteo de Dupla se ha celebrado el 11 de mayo a las 10 horas, todos los sorteos se pueden ver en directo en www.juegosonce.es. Dupla se puede adquirir a los más de 21.200 vendedores y vendedoras de la ONCE, en www.juegosonce.es y a través de los establecimientos colaboradores con la ONCE.

VENDEDORES, CENTINELAS DE LA ILUSIÓN

En el acto de presentación ha participado Pilar Baltanás Esnaola agente vendedora de la ONCE desde hace 13 años, quien mostró la emoción por este nuevo producto, que le puede seguir ayudando a "dar alegrías a mis clientes".

Baltanás ha destacado que su trabajo no es una cuestión de vender producto "sin más", para ella "se trata de compartir un momento de confidencia, de intercambio y de cercanía con mis vecinos". Y mostró su satisfacción por poder tener un empleo que es inclusión e imagen de la ONCE y de todos sus compañeros.

FORMA DISTINTA DE VIVIR UN SORTEO

Dupla es un nuevo juego de la ONCE que propone una forma distinta de vivir un sorteo. Es un juego sencillo, fácil de entender y pensado para que el jugador tenga toda la información desde el primer momento. ¿En qué se diferencia Dupla de otros juegos de sorteo que ya existen? La diferencia principal es que el comprador descubre el premio concreto al que opta en el mismo momento de la compra.

La experiencia se vive en dos momentos muy claros: primero, cuando se descubre el premio al que se opta al comprar el boleto, y segundo, cuando se celebra el sorteo y se descubre si el boleto ha resultado ganador.

El jugador no solo espera el resultado del sorteo, sino que ya sabe qué premio puede ganar desde el primer momento. Para ello, se elige un número del 1 al 15. En el boleto ya se muestra el premio al que opta. Y solo hay que esperar al sorteo.

La ONCE ha indicdo que uno de cada cinco boletos obtiene algún tipo de premio. Cada número jugado tiene asignado un premio concreto, que se determina de forma aleatoria en el momento de la compra. Además, si el número ganador es el anterior o el posterior al número elegido , el cliente obtiene un reintegro, que permite jugar de nuevo.

El Jugador puede participar en un sorteo eligiendo entre 1 y 15 números y, aunque se repitan números, el premio de cada número se asigna siempre de forma aleatoria en el momento de la compra. Todos los premios quedan reflejados claramente en el boleto. También se puede jugar a un solo número para varios sorteos consecutivos, hasta un máximo de 15.