La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa prevé 170.000 desplazamientos en las carreteras riojanas

Archivo - Circunvalación de Logroño, tráfico, camiones - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde el este viernes, 27 de marzo, y hasta el lunes, 6 de abril, la Operación Especial de Semana Santa, en la que se prevé un total de 170.000 desplazamientos por las carreteras riojanas.

La Semana Santa es uno de los periodos del año en el que se produce un aumento de los desplazamientos que se realizan en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismo días y horas.

Como es habitual y haciéndolo concurrir con los días festivos, la operación se desarrolla en dos fases, que coinciden con el mayor número de desplazamientos y en los que se concentran casi el 90% de los desplazamientos previstos.

La primera fase comienza este viernes, 27 de marzo, a las 15 horas y finaliza en la medianoche del domingo, 29 de marzo. Se prevé que los días y horas de mayor intensidad de tráfico sean el viernes, 27 de marzo, de 15 a 22 horas; el sábado, 28 de marzo, de 9 a 14 horas; y el domingo, 29 de marzo, de 16 a 22 horas.

Por otro lado, la segunda fase dará comienzo el miércoles, 1 de abril, y concluirá en la medianoche del lunes, 6 de abril. Los días y horas de mayor intensidad de tráfico que se han previsto son el miércoles, 1 de abril, de 16 a 22 horas; el jueves, 2 de abril, de 9 a 14 horas; el domingo, 5 de abril, de 16 a 22 horas; y el lunes, 6 de abril, de 9 a 22 horas.

La DGT recuerda que se puede acceder a información puntual y gratuita sobre cualquier incidencia en carretera, a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es, en la cuenta de X @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011.

En la Operación Semana Santa 2025 se produjeron en La Rioja 6 accidentes, sin víctimas mortales, pero con un herido grave y 13 leves.