Operativo especial de Tráfico por la festividad del Pilar para dar cobertura a 104.000 desplazamientos en La Rioja

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LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha a partir de las 15 horas de mañana, día 9 de octubre, la operación especial con motivo de la festividad del Pilar, que se prolongará hasta la medianoche del lunes, día 12.

Durante estos cuatro días, están previstos 104.000 movimientos de largo recorrido por carretera en La Rioja, fundamentalmente hacia zonas de descanso en costa y montaña, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales, sobre todo en Zaragoza y en la comunidad valenciana, donde el día 9 es festivo.

Para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión de tráfico y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de servicios de emergencias.

En esta labor se emplearán todos los medios técnicos disponibles, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. Este despliegue permitirá poner en marcha una serie de actuaciones de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, con el objetivo de gestionar el importante movimiento de vehículos que se producirá durante estos días.

Entre las acciones previstas para facilitar la movilidad se encuentra la instalación de carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, así como otras medidas de ordenación en los puntos y tramos de mayor intensidad.

El dispositivo contempla también itinerarios alternativos para las rutas más saturadas. Durante la operación se paralizarán las obras que puedan afectar a la circulación, se limitarán las pruebas deportivas y se aplicarán restricciones para determinados vehículos, entre ellos camiones, transportes especiales y vehículos que transporten mercancías peligrosas.

Estas limitaciones se aplicarán en los tramos, fechas y horarios establecidos en la resolución de medidas especiales de regulación publicada en el mes de enero. El dispositivo completo se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendacio...

Asimismo, hasta el domingo, día 11, se mantiene activa una campaña de vigilancia y control de distracciones al volante, que constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales y también es el factor más frecuente los siniestros mortales.