Oposiciones de maestros se celebrarán el día 22 de junio y los procesos de concurso-oposición estabilización 15 junio

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Educación ha informado hoy, día 19, a las organizaciones sindicales de las fechas de los procesos selectivos de maestros y concurso-oposición de estabilización para Secundaria y otros cuerpos que se celebrarán este año los días 22 y 15 de junio, respectivamente. En total, se van a convocar 131 plazas de maestros y 33 para el concurso-oposición de estabilización, de 23 especialidades distintas, incluida una de Pedagogía Terapéutica.

El 22 de junio se celebrará la primera prueba del procedimiento selectivo para el ingreso y acceso al cuerpo de maestros, en el que se ofertan 131 plazas, de las que ocho están reservadas para personas con discapacidad. En concreto, se convocan 43 plazas de Educación Primaria, 37 de Educación Infantil, 15 de Pedagogía Terapéutica, 12 de Audición y Lenguaje, 10 de Inglés, 10 de Educación Física y 4 de Música. A estas plazas se suman otras 4 destinadas a Inspección Educativa.

Respecto al concurso-oposición de estabilización se ofertan un total de 33 plazas para Secundaria y otros cuerpos, de las que 6 están reservadas para personas con discapacidad. De esta forma, se destinan 4 para Tecnología y otras 4 para Servicios a la Comunidad, además de 2 para cada una de las siguientes especialidades: Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Economía y Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.

Asimismo, se convoca una plaza para las especialidades de Matemáticas, Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial, Sistemas Electrónicos, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Instalaciones Electrotécnicas, Operaciones y Equipos de Producción Agraria, Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios, Francés, Italiano, Fagot, Violín, Dibujo Artístico y Color, Pedagogía Terapéutica, Servicios de Restauración y Patronaje y Confección.

La resolución de este proceso selectivo deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. A través de esta última convocatoria, a la que se han presentado un total de 1.007 solicitudes, junto con el proceso anterior de estabilización, la Consejería de Educación y Empleo contribuye a la reducción de la tasa de interinidad.

CARRERA PROFESIONAL DOCENTE Y NUEVA ORDEN DE INTERINOS

Por otra parte, en la reunión mantenida hoy también se ha anunciado que la Consejería de Educación y Empleo publicará, a partir de la próxima semana, la Resolución por la que se convoca al acceso a grado I y II de la carrera horizontal para el año 2024.

Además, se ha tratado la modificación de la Orden 3/2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la provisión, en régimen de interinidad, de puestos de trabajo docentes no universitarios, en la que, tras varias mesas técnicas, no ha sido posible llegar a un acuerdo. La Administración ha aclarado que esta modificación, que obedece a una urgencia técnica, recoge algunos aspectos que mejoran las condiciones de los interinos y ha mostrado su disposición a no cerrar este capítulo y avanzar en nuevas medidas que puedan mejorar dicha Orden en el futuro.

En la nueva Orden se introducen una serie de mejoras para el personal interino como la inclusión en listas de interinidad a quienes hayan sido seleccionados mediante el Servicio Riojano de Empleo y hayan permanecido en el puesto adjudicado al menos un día lectivo. Además, se han establecido una serie de medidas para incentivar la cobertura de determinados puestos de trabajo, como por ejemplo en Centros Rurales Agrupados (CRA) o en los Centros de Educación Especial.

De esta manera, a partir del próximo curso, los interinos que tengan destino en estos centros y así lo deseen, tendrán la posibilidad de prórroga por otro curso adicional. También se ha incluido un nuevo artículo para permitir sustituciones excepcionales con el fin de garantizar la calidad en la enseñanza y dotar de estabilidad a la figura del docente de referencia para el alumnado.

Por último, se ha modificado una disposición transitoria para que los aspirantes al procedimiento selectivo de estabilización mediante concurso-oposición se puedan incorporar a su vez a listas de interinos.