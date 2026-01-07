Las organizaciones agrarias riojanas anuncian "próximas acciones de protestas" ante "la grave situación del campo"

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de La Rioja (ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA) advierten "de la delicada situación que atraviesa el sector agrario y ganadero" y anuncian la puesta en marcha "de próximas acciones de protesta ante las políticas que están poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones".

Las tres OPA manifiestan "su rechazo" a las condiciones en las que se plantea acuerdo con Mercosur, ya que supondrá "una mayor entrada de productos agrarios de terceros países que no cumplen los mismos estándares sociales, laborales, medioambientales y sanitarios, entre otros, que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos".

"Esta competencia desleal provocará una caída de precios en origen, agravando aún más la falta de rentabilidad del campo riojano", afirman en un comunicado de prensa.

Además, prosiguen, "Europa sigue haciendo oídos sordos a la voz del campo que se escuchó con contundencia el pasado 18 de diciembre en Bruselas cuando más de 10.000 agricultores y ganaderos europeos llevaron a cabo una marcha pacífica y enviaron un mensaje claro y unificado: ha llegado el momento de actuar".

Pese a haber aplazado su firma, la Comisión Europea persiste en su posición de suscribir el acuerdo con Mercosur que pondrá en peligro la seguridad alimentaria de toda Europa.

Asimismo, las organizaciones agrarias muestran "su rechazo a la nueva Política Agraria Común (PAC), cuyas consecuencias están siendo muy negativas para el sector".

La nueva normativa tal y como se plantea, implicará un importante recorte presupuestario además de:

Un incremento de la burocracia y de las exigencias administrativas, que dificulta el trabajo diario de agricultores y ganaderos.

La imposición de eco-regímenes y requisitos medioambientales que, en muchos casos, no se adaptan a la realidad productiva de las explotaciones y suponen mayores costes.

Una pérdida de ayudas directas para numerosos profesionales del campo, reduciendo la renta agraria.

Falta de medidas eficaces para garantizar precios justos y el relevo generacional.

"Ante esta situación insostenible, las direcciones nacionales y regionales de las organizaciones agrarias se reunirán en los próximos días para abordar una serie de acciones de protesta contundentes, que se desarrollarán de forma coordinada en España y en La Rioja".

En los próximos días se informará con detalle sobre las fechas, formatos y características de estas movilizaciones.

Finalmente, UPA, UAGR-COAG Y ARAG-ASAJA reiteran "su compromiso con la defensa del campo, de los agricultores y ganaderos y del medio rural, y exigen políticas que garanticen la rentabilidad, la dignidad y el futuro del sector".