La orquesta París de Noia atrae a 25.000 personas en tres horas de música en el Parque de La Ribera

Imagen de los drones de Policía Nacional en el entorno de la Ribera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha destacado hoy el "buen ambiente festivo de la jornada de ayer", miércoles 23 de septiembre, destacando la asistencia de unas 25.000 personas a la orquesta París de Noia, que ofreció tres horas de música en el parque de La Ribera.

En su comparecencia diaria para hacer balance de la última jornada de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, ha informado de que 20.000 personas contemplaron los fuegos artificiales.

"El programa de San Mateo 2026 se sigue desarrollando con gran afluencia de público a los actos programados y con total normalidad en materia de seguridad, algo que está siendo la tónica habitual de esas fiestas", ha señalado Rivas.

Ha destacado las 6.000 personas que pudieron disfrutar del concierto de Los Átomos ayer y las 2.000 personas pasaron por la VIII Cata urbana, organizada por la Peña La Uva por la tarde en La Glorieta del Doctor Zubía.

Un día más, ha avanzado Rivas, "la zona familiar del Espacio Peñas 2.0 estuvo muy animada con atracciones y talleres matinales para el público familiar".

Y por la tarde, los dos cafés cantantes se "llenaron de público" y también la actuación del grupo riojano Denominación de Origen, que hizo "las delicias" de los asistentes con canciones de la tierra.

En cuanto al programa de hoy, jueves 24, que cuenta con más de medio centenar de propuestas, la concejala de Festejos ha destacado el concierto del grupo Puro Relajo (Plaza de las Ayuntamiento, 21:00 horas) y la última sesión del 'XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales' (Parque de La Ribera, 23:00 horas), a cargo de la empresa castellonense Pirotecnia Tomás.

En el apartado musical, la edil ha recordado uno de los platos fuertes de hoy con el concierto de Ángel Stanich, uno de los referentes de la música indie nacional que actúa esta noche a las 21:00 horas en el Espacio Peñas.

Por la tarde a las 18:30 'Logroño pisa la uva' en el Parque Gallarza a cargo de la Asociación de vendimiadores de Logroño.

Rivas ha destacado también la sesión de tarde de LOS40 classic-Fiesta ochentera en el Paseo del Espolón, evento que cuenta con otra sesión a las 00.00 horas con el Concierto Vendimia LOS40 San Mateo también en el Paseo del Espolón.

Además, el Recinto Ferial de Las Norias acoge, de 17:00 a 19:00 horas, la jornada de atracciones sin música ni iluminación, con el fin de ofrecer un entorno más accesible e inclusivo para personas con trastornos del espectro autista (TEA) u otras condiciones relacionadas con la sensibilidad sensorial.

SEGURIDAD CIUDADANA

En lo referente a la seguridad ciudadana, la concejala de Festejos ha destacado que "se sigue la normalidad y tranquilidad de las jornadas previas, sin incidencias reseñables, más allá de las actuaciones propias de un día festivo, con más actividad en la calle de lo habitual".

En este sentido, desde el Cuerpo de Policía Local de Logroño se establecieron tres controles de alcoholemia y drogas, en los que se practicaron un total de 86 pruebas.

Como resultado, se contabilizaron dos alcoholemias de carácter administrativo, sin registrarse alcoholemias con relevancia penal ni positivos en drogas.

Asimismo, se realizaron 87 regulaciones de tráfico relacionadas con los distintos actos festivos.

Durante la jornada fueron detenidas tres personas, una de ellas por delito de tráfico de drogas, otra por hurto y otro por reclamación judicial.

En aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, se formularon siete denuncias: cinco por posesión o consumo de drogas, una por tenencia de arma blanca y otra por una infracción distinta de las anteriores.

En materia de control administrativo y convivencia ciudadana, se formularon cuatro denuncias por infracciones de las ordenanzas municipales, se atendieron ocho requerimientos por molestias al vecindario y se realizaron cinco inspecciones a establecimientos.

Respecto a los servicios de limpieza, la concejala ha señalado que ayer se recogieron 100 toneladas de residuos de fracción resto.