Osés destaca el incremento del parque público de vivienda y que trabajan en dar tranquilidad a propietarios e inquilinos

Archivo - El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, se dirige al Parlamento de La Rioja con su equipo - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, ha asegurado que desde su departamento "hemos incrementado el parque público de vivienda", al tiempo que en materia de alquiler trabajan en ofrecer "tranquilidad" a propietarios e inquilinos.

Todo ello, para que "cuenten con seguridad jurídica y puedan afrontar esos contratos con la seguridad de que no van a tener problemas ni una parte ni la otra". Osés ha respondido de este modo en una interpelación, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre vivienda, realizada por la portavoz Henar Moreno.

El consejero ha indicado que "es cierto que en La Rioja han subido los precios, arrastrado por esta tendencia, pero también es cierto que estamos actuando con la intención de minimizar ese impacto". De hecho, ha manifestado que "el precio del metro cuadrado en La Rioja está por debajo de la media nacional, en concreto un 46 por ciento por debajo en materia de los precios de compra y un 41 por ciento en materia de alquiler".

Frente a ello, ha apuntado que "lamentablemente en España no contamos con un plan estatal de vivienda", ya que en 2025 finalizó el anterior, y

"nosotros en este sentido nos hemos puesto a disposición del Gobierno de España para llegar a un acuerdo rápido y que pudiese entrar en vigor cuando le tocaba", si bien "en este momento no contamos con ese plan estatal, tampoco hay noticias certeras de cuándo vamos a contar con uno".

En este sentido, el consejero ha indicado que "es cierto que cuando se nos ha llamado, se nos ha llamado tarde y mal, prácticamente con un programa impuesto, sin negociar con las comunidades autónomas, con un plan estatal que debe desarrollarse hasta 2030, pero que todavía no se ha aprobado; y además tenemos que negociar en este sentido los acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas, y por lo tanto me temo que vamos a tener que seguir esperando".

Por otra parte, Osés ha asegurado que en los tres presupuestos del Gobierno del PP se han destinado a vivienda 74,6 millones de euros, frente a los 42,5 del Ejecutivo anterior. Además, ha recordado que en materia de alquiler "hemos concedido más de 3.500 ayudas en lo que va de legislatura, un total de 35,3 millones de euros".

También, ha puesto en valor las acciones "de refuerzo del carácter social del IRVI", con programas de mediación, al tiempo que ha destacado el Plan 'Revive', con un "compromiso de legislatura de 12 millones de euros y, en este momento, el Consejo de Gobierno ha autorizado ya gasto por valor de 13,1 millones de euros", por lo que "ya hemos cubierto en menos de dos años de vigencia de estas ayudas más de todo el compromiso que teníamos para toda la legislatura".

"BIEN DE ESPECULACIÓN"

Por su parte, Moreno ha asegurado que la vivienda "lamentablemente no es un derecho, sino que se ha convertido en un bien de especulación", por lo que "se debe garantizar el acceso a techo".

Ha recordado que "según la última encuesta del CIS, destaca que el problema habitacional es el principal problema político para la mayoría de los españoles y las españolas, y los riojanos y riojanas no somos una excepción en este sentido".

Moreno ha insistido en que "es un problema prioritario y la realidad es que con los salarios actuales es imposible que ningún joven, que ninguna joven, pueda acceder en solitario a una casa, y por ello están obligados a compartir vivienda, o a vivir en infraviviendas o en alquiler exclusivamente de una habitación que no garantiza tampoco este elemento".

La portavoz de IU ha asegurado que la vivienda "es un bien que es necesario para el ejercicio de otros muchos derechos, ya que si no se tiene acceso a una vivienda, no se tiene acceso a la emancipación, es más difícil en muchas ocasiones acceder a un empleo porque a lo mejor no puede residir en el territorio".

En otro momento del debate, ha apuntado que "en el ámbito de la vivienda la crispación ya está en la sociedad, porque es evidente que una persona que no puede acceder a un techo que está corriendo el riesgo de ser desahuciada, en muchas ocasiones no porque no haya pagado, sino porque el propietario de esa vivienda, el especulador de esa vivienda, los fondos buitres, consideran que le pueden sacar más rentabilidad con otra persona residiendo allí o vacacionando allí".

Moreno ha indicado que para que "el derecho a la vivienda sea un derecho, lo primero que tenemos que abordar es una moratoria que congele o que prohíba el incremento de estos bienes, de estos alquileres habitacionales", al tiempo que ha criticado que desde el Gobierno riojano "sistemáticamente niegan la declaración de zonas tensionadas, niegan, en definitiva, la intervención en un mercado que garantice o que anteponga el derecho a la vivienda frente a ese beneficio privado".

Ha mostrado, a continuación, su preocupación porque "se ha incrementado el precio de la compraventa de viviendas y, sin embargo, han descendido las solicitudes de hipoteca", por lo que "quien

está comprando una vivienda y no pide hipoteca es una persona que tiene, unos medios económicos suficientes que normalmente ya tienen viviendas y que lo que está haciendo es comprar bienes de especulación".

Finalmente, la portavoz de IU ha reclamado que "ejerza" las competencias del Gobierno riojano en esta materia, y sobre todo, "tranquilice a los riojanos y a las riojanas, y a los que se van a movilizar el próximo sábado por el derecho al techo y que, y que claramente, exigen unas políticas que prioricen el derecho fundamental de acceso a vivienda".